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Liverpool Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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LİVERPOOL UĞURCAN ÇAKIR İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

İngiltere Premier Lig devi 'un, ısrarı devam ediyor. Bordo mavili forma ile birçok Avrupa devinin listesinde bulunan genç kaleci için İngiliz kulübü, kesenin ağzını açacak.

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ve şu anda dünyanın en iyi takımı olarak lanse edilen İngiliz devi 'un, takibi sürüyor.

MARTIN SKRTEL'DEN BİLGİ ALDILAR
'ın haber sitesi Anfield Watch, Ada devinin, genç kaleciyi etmekte çok ısrarcı olduğunu yazdı. Haberde, Liverpool yetkililerinin, ülkemizde forması giyen eski Liverpool'lu 'den de 23 yaşındaki eldiven hakkında bilgi aldığı iddia edildi. 30 milyon Euro...

30 MİLYON EURO'DAN AŞAĞI OLMAZ
Slovak oyuncunun da Uğurcan hakkında olumlu referans verdiği kaydedildi. Hatırlanacağı üzere Başkan Ahmet Ağaoğlu, Liverpool'un yanı sıra birçok Avrupa devinin takibinde olan milli file bekçisi için kulübe 20 milyon Euro'luk resmi teklifin geldiğini açıklamıştı. 'un sezon sonunda Uğurcan için yapılan pazarlıkları 30 milyon Euro'dan açacağı da gelen haberler arasında.

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