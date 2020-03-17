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Chelsea ve Liverpool Uğurcan Çakır'ı istiyor!

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Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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CHELSEA VE LİVERPOOL UĞURCAN ÇAKIR'I İSTİYOR!

Trabzonspor forması altında gösterdiği performansla dünyanın önemli kulüplerini peşine takan , İngiltere'nin iki devi ve 'un radarında. Dev kulüpler, yıldız kaleciyi eski oyuncuları ve Skrtel'e sordu.

'ın transfer döneminin en gözde isimlerinden biri olacağı şimdiden belli. Geçtiğimiz yaz Yusuf Yazıcı'yı 17 milyon euro'luk rekor bedelle Lille'e satan ekibinin bu yıl daha yüksek teklifler alması gündemde. ve 23 yaşındaki futbolcuyu eski oyuncularına sordu. Kepa'nın yerine kaleci arayan Chelsea, ve Obi Mikel'e Uğurcan'ı sordu. Liverpool da Allison'u yedeklemek için düşündüğü genç eldiven için Başakşehirli 'in kapısını çaldı. Kariyerlerini Türkiye'de sürdüren tüm oyuncular Uğurcan Çakır hakkında olumlu referans verdiler.

MAÇA GELEMEDİLER
Uğurcan Çakır bir süredir Avrupa'nın birçok ekibinin scoutları tarafından gözlem altında. Chelsea ve Liverpool da haftalar öncesinden Başakşehir maçına scoutlarını yollamayı planlıyordu. Ancak corona virüs sebebiyle alınan önlemler kapsamında scoutlarını 'a gönderemediler.

Kaynak: Sabah

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