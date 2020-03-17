Chelsea ve Liverpool Uğurcan Çakır'ı istiyor!
Trabzonspor forması altında gösterdiği performansla dünyanın önemli kulüplerini peşine takan Uğurcan Çakır, İngiltere'nin iki devi Chelsea ve Liverpool'un radarında. Dev kulüpler, yıldız kaleciyi eski oyuncuları Demba Ba ve Skrtel'e sordu.
Uğurcan Çakır'ın transfer döneminin en gözde isimlerinden biri olacağı şimdiden belli. Geçtiğimiz yaz Yusuf Yazıcı'yı 17 milyon euro'luk rekor bedelle Lille'e satan Karadeniz ekibinin bu yıl daha yüksek teklifler alması gündemde. Chelsea ve Liverpool 23 yaşındaki futbolcuyu eski oyuncularına sordu. Kepa'nın yerine kaleci arayan Chelsea, Demba Ba ve Obi Mikel'e Uğurcan'ı sordu. Liverpool da Allison'u yedeklemek için düşündüğü genç eldiven için Başakşehirli Martin Skrtel'in kapısını çaldı. Kariyerlerini Türkiye'de sürdüren tüm oyuncular Uğurcan Çakır hakkında olumlu referans verdiler.
MAÇA GELEMEDİLER
Uğurcan Çakır bir süredir Avrupa'nın birçok ekibinin scoutları tarafından gözlem altında. Chelsea ve Liverpool da haftalar öncesinden Başakşehir maçına scoutlarını yollamayı planlıyordu. Ancak corona virüs sebebiyle alınan önlemler kapsamında scoutlarını Trabzon'a gönderemediler.
Kaynak: Sabah
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- F.Bahçe'nin eski hocası virüs testi yaptırdı! İşte sonuç
- Fenerbahçe'de format değişiyor! Yeni sistem 4-4-2
- Formula 1'de ikinci koronavirüs vakası
- G.Saray'lı oyuncu kendini karantinaya aldı!
- Fenerbahçe Yalçın Koşukavak ile anlaştı
- Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den güzel haber
- Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?
- İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası!
- Beşiktaş'ta corona virüs paniği!
- Beşiktaş Juan Jesus için girişimlere başladı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı! İşte 2020 İstanbul TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları
- Son dakika: Elazığ Maden'de korkutan deprem! 17 Mart Kandilli son depremler
- Uzaktan eğitim nasıl olacak? EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? (VİDEO)
- Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı hangi şartlarda kılınmaz? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır?
- Diyanet son dakika: Camiler kapatıldı mı? Corona virüsü nedeniyle cuma ve vakit namazları kılınmasına ara mı verildi?
- Son dakika: Karınca istilası Türkiye'ye geldi mi? Karınca istilası nerede, hangi ülkelerde?
- Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?
- TOKİ çekiliş canlı yayın izle: 2020 Tuzla TOKİ kura çekilişi hangi kanalda? TOKİ Facebook, Twitter, YouTube canlı
- İstanbul Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları sorgulama
- 1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır?
- 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?
- Emekliye 2 bin 750 tl promosyon ve ilave ödeme! 2020 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?