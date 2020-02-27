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Uğurcan Çakır'a Tottenham kancası! 25 milyon Euro...

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Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
UĞURCAN ÇAKIR'A TOTTENHAM KANCASI! 25 MİLYON EURO...

'un başarılı file bekçisi için, devler sıraya girdi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'dan sonra, Tottenham'da genç kaleciyi listesine ekledi. Portekizli menajer , Çakır için 25 milyon Euro'luk bir teklif hazırlıyor.

'de bu sezon istikrarlı bir sezon geçiren 'da başarının en büyük mimarlarından olan , Avrupa kulüplerinin de gözdesi konumunda...

25 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARMIŞ DURUMDA
Daha önce 'un ilgilendiği ifade edilen genç eldivenin talipleri çoğalıyor. İngiliz basınından Express'in haberine göre Tottenham'da menajer , 'in ardından kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etmek istiyor. Portekizli çalıştırıcı, yıldız futbolcu için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

"AVRUPA'NIN EN İYİ 3 FİLE BEKÇİSİNDEN BİRİ"
Haberde ayrıca Tottenham'ın bu transferde Liverpool ve Everton'a rakip olduğunu bilgisi paylaşıldı ve Trabzonspor Başkanı 'nun 23 yaşındaki kaleci hakkında yaptığı "Avrupa'nın en iyi 3 file bekçisinden biri" yorumuna yer verildi.

Bilindiği gibi Tottenham'ın Fransız kalecisi Hugo Lloris, kolunun kırılması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Deneyimli file bekçisinin yaşının (33) da ilerlemesi nedeniyle kulüp, kaleyi emanet edebileceği birini arıyor.

AHMET AĞAOĞLU: UĞURCAN'IN BONSERVİSİ 20-25-30 OLDU

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, genç file bekçisinin bonservisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Uğurcan ülke futbolu adına da çok büyük bir şans. Uğurcan'ın bonservisi 20-25-30 oldu galiba. İnşallah sezon sonuna kadar artmaya devam eder" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: fotomac.com.tr / Dış Haberler

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