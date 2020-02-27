Uğurcan Çakır'a Tottenham kancası! 25 milyon Euro...

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için, devler sıraya girdi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan sonra, Tottenham'da genç kaleciyi listesine ekledi. Portekizli menajer Jose Mourinho, Çakır için 25 milyon Euro'luk bir teklif hazırlıyor.

Süper Lig'de bu sezon istikrarlı bir sezon geçiren Trabzonspor'da başarının en büyük mimarlarından olan Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin de transfer gözdesi konumunda...

25 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARMIŞ DURUMDA

Daha önce Liverpool'un ilgilendiği ifade edilen genç eldivenin talipleri çoğalıyor. İngiliz basınından Express'in haberine göre Tottenham'da menajer Jose Mourinho, Hugo Lloris'in ardından kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etmek istiyor. Portekizli çalıştırıcı, yıldız futbolcu için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

"AVRUPA'NIN EN İYİ 3 FİLE BEKÇİSİNDEN BİRİ"

Haberde ayrıca Tottenham'ın bu transferde Liverpool ve Everton'a rakip olduğunu bilgisi paylaşıldı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 23 yaşındaki kaleci hakkında yaptığı "Avrupa'nın en iyi 3 file bekçisinden biri" yorumuna yer verildi.

Bilindiği gibi Tottenham'ın Fransız kalecisi Hugo Lloris, kolunun kırılması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Deneyimli file bekçisinin yaşının (33) da ilerlemesi nedeniyle kulüp, kaleyi emanet edebileceği birini arıyor.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, genç file bekçisinin bonservisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Uğurcan ülke futbolu adına da çok büyük bir şans. Uğurcan'ın bonservisi 20-25-30 oldu galiba. İnşallah sezon sonuna kadar artmaya devam eder" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: fotomac.com.tr / Dış Haberler