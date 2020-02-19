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Trabzonspor Uğurcan Çakır'ın bonservisini belirledi

SPOR
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
TRABZONSPOR UĞURCAN ÇAKIR'IN BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Dünya devlerinin takip ettiği için 'un beklediği rakam ortaya çıktı. Gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakan Çakır için bordo mavili yönetim, rekor bir bonservis bedeli isteyecek.

Yaz transfer döneminde Fransa'nın Lille takımına 17.5 milyon Euro bedelle giden Yusuf Yazıcı'nın ardından, bir rekor kırmaya daha hazırlanıyor. Avrupa'ya gitme ihtimali Abdülkadir Ömür ile beraber en yüksek isim olan 'ı, özellikle ekipleri düzenli olarak izliyor.

BONSERVİSİ EN AZ 25 MİLYON EURO
Son olarak ligde oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Uğurcan Çakır'ı izleyen Premier Lig ekipleri, hafta sonu oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında da 23 yaşındaki file bekçisini mercek altına alacak. Fanatik'in haberine göre; Premier Lig kulüplerinden başka La Liga takımlarından Sevilla da Uğurcan'ı transfer listesine aldı.

Milli kaleci için Trabzonspor'a teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bordo-mavili yönetimin kafasındaki rakam ise 25-30 milyon Euro...

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