Uğurcan Çakır ve Sörloth'u 7 kulüp izlemeye geliyor
Trabzonspor'un genç oyuncuları kaleci Uğurcan Çakır ve golcü Sörloth'u çıplak gözle izlemek için, dünyanın önemli kulüplerinin temsilcileri Çaykur Rizespor maçına geliyor.
Çaykur Rizespor maçını izlemek için 7 farklı kulübün scout ekibi talepte bulundu. Devlerin gözdeleri ise Uğurcan Çakır ile Sörloth...
Fırtına'da artan saha başarıları, oyuncuların Avrupa ekiplerinin radarına girmesine yol açtı. Geçtiğimiz sezon alt yapıdan çıkan Yusuf Yazıcı, bonuslarla 17.5 milyon euro'ya Fransa'nın Lille kulübüne satılmış ve önemli bir gelir elde edilmişti. Bu sezon da başta kaleci Uğurcan ve Sörloth olmak üzere bir çok oyuncuya ilgi bulunuyor.
Beşiktaş ile geçen hafta oynanan derbiyi 5 scout ekibi izlerken, Çaykur Rizespor ile oynanan maçı izlemek için 7 farklı kulübün scout ekibinden kulübe talep geldiği öğrenildi.DEVLER SIRAYA GİRDİ
Aralarında Manchester United, Sheffield United, Sevilla ve RB Leipzig'in de olduğu takımlarını Uğurcan ve Sörloth'u çıplak gözle takip etmesi bekleniyor. İngiliz Daily Star gazetesi, Sheffield'ın Uğurcan için 29 milyon euro'luk teklif hazırladığını ileri sürdü. Bordomavili idareciler, yabancı ilgisinin oyuncuların motivasyonunu artırdığını belirttiler.
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