Uğurcan Çakır ve Sörloth'u 7 kulüp izlemeye geliyor

Trabzonspor'un genç oyuncuları kaleci Uğurcan Çakır ve golcü Sörloth'u çıplak gözle izlemek için, dünyanın önemli kulüplerinin temsilcileri Çaykur Rizespor maçına geliyor.

Çaykur Rizespor maçını izlemek için 7 farklı kulübün scout ekibi talepte bulundu. Devlerin gözdeleri ise Uğurcan Çakır ile Sörloth...

Fırtına'da artan saha başarıları, oyuncuların Avrupa ekiplerinin radarına girmesine yol açtı. Geçtiğimiz sezon alt yapıdan çıkan Yusuf Yazıcı, bonuslarla 17.5 milyon euro'ya Fransa'nın Lille kulübüne satılmış ve önemli bir gelir elde edilmişti. Bu sezon da başta kaleci Uğurcan ve Sörloth olmak üzere bir çok oyuncuya ilgi bulunuyor.

Beşiktaş ile geçen hafta oynanan derbiyi 5 scout ekibi izlerken, Çaykur Rizespor ile oynanan maçı izlemek için 7 farklı kulübün scout ekibinden kulübe talep geldiği öğrenildi.