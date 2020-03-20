Japonya'da küme düşme kaldırıldı
Japonya'da korona virüs salgınından dolayı oluşan olumsuzluklar neticesinde 1, 2 ve 3. futbol liglerinde küme düşme sistemi kaldırıldı.
Dünyayı saran korona virüs tehlikesi sonrasında futbolda önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Japonya, futbol liglerinde küme düşmeyi kaldırdığını açıkladı. Japonya Ligi resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 1, 2 ve 3. futbol liglerinde bu sezon küme düşmenin kaldırıldığı duyuruldu. Açıklamada ayrıca 2. ligde 2 ve 3. ligde 2 takımın bir üst lige yükseleceği belirtildi.
J. League Başkanı Mitsuru Murai da bu kararın oy birliği ile alındığını açıkladı. Liglerin ne zaman devam edeceği, lig formatı ve maç programlarıyla ilgili ayrıntıların 25 Mart'ta duyurulacağı ifade edildi.
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