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Mariano'dan geri dönüş sinyali

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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MARİANO'DAN GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

'ın tecrübeli sağ bek oyuncusu geleceği hakkında konuştu. Mariano, basınına verdiği röportajda sezon sonu ülkesine dönmeyi planladığını söyledi.

'ın Brezilyalı sağ beki , Esporte Interativo'nun muhabiri Marcelo Bechler'e geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY İLE OLAN SÖZLEŞMEMİN SONUNA GELDİM
Galatasaray ile olan sözleşmesinin sezon sonu biteceğini belirten Mariano, "'ya dönmeyi düşünüyorum. Galatasaray ile olan sözleşmemin sonuna geldim. İki ay kaldı ama tabi corona virüsü nedeniyle nasıl olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

BU KULÜPLERE SEVGİM VAR AMA ÖNCELİĞİM BULUNMUYOR
Brezilya'daki kulüp önceliğine de değinen tecrübeli sağ bek, "Önceliğim yok. Elbette yetiştiğim kulüp Guarani'ye sempati duyuyorum. Fluminense ile de 2009'da küme düşmekten kurtulup yeni bir hikaye yazmıştık. 2010'da Brezilya şampiyonluğuna ulaştık. Bu kulüplere sevgim var ama önceliğim bulunmuyor" dedi.

FLAMENGO'DAN BİRİ BENİMLE TEMASA GEÇTİ
Devre arası transfer döneminde ile görüştüğünü de belirten Mariano, " gelmeden önce bir teklif aldım. Flamengo'dan biri benimle temasa geçti. Sonrasında seçimlerinin Rafinha olduğunu açıkça belirttiler. Ben de, 'Sorun değil, 'de mutluyum' dedim" ifadelerini kullandı.

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