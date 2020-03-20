Alex de Souza heykeline maskeli ve eldivenli "koronavirüs" (Cocvid-19) önlemi! Gülümseten kare...
Koronavirüs salgınının ardından insanlar gerek eldiven ve maske takarak, gerekse kolonya ve dezenfektan kullanarak çeşitli önlemler almaya başladı.Öte yadan İstanbul Kadıköy'den gülümseten bir kare geldi. Fenerbahçe taraftarları, Kadıköy'deki Alex de Souza heykeline maske ve eldiven taktı.
Fenerbahçe taraftarları da Kadıköy Osmanağa'da bulunan eski futbolcu Alex de Souza'nın heykeline maske ve eldiven taktı.
"AKILLARINDA BİR ŞEY UYANIR"
Heykelin fotoğrafını çeken Devrim Erdoğan, "Bence güzel olmuş. İnsanların artık biraz bilinçlenmesi lazım. En azından burada gördüklerinde akıllarında bir şey uyanır. Sonuçta gülmeye de, hatırlamaya da ihtiyaç var. Bu dönemde virüs kadar panik ve korkularında tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Sakin olup, uyulması gerekenler uyup daha rahat bir şekilde yaşanabilir" dedi.
Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza ise sosyal medya hesabından maskeli ve eldivenli heykelin fotoğrafını paylaşarak teşekkür etti.
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