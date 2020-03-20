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Alex de Souza heykeline maskeli ve eldivenli "koronavirüs" (Cocvid-19) önlemi! Gülümseten kare...

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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İSTANBUL'DA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ!

Koronavirüs salgınının ardından insanlar gerek eldiven ve maske takarak, gerekse kolonya ve dezenfektan kullanarak çeşitli önlemler almaya başladı.Öte yadan İstanbul 'den gülümseten bir kare geldi. taraftarları, Kadıköy'deki de Souza heykeline maske ve eldiven taktı.

taraftarları da Osmanağa'da bulunan eski futbolcu de Souza'nın heykeline maske ve eldiven taktı.

"AKILLARINDA BİR ŞEY UYANIR"

Heykelin fotoğrafını çeken Devrim Erdoğan, "Bence güzel olmuş. İnsanların artık biraz bilinçlenmesi lazım. En azından burada gördüklerinde akıllarında bir şey uyanır. Sonuçta gülmeye de, hatırlamaya da ihtiyaç var. Bu dönemde virüs kadar panik ve korkularında tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Sakin olup, uyulması gerekenler uyup daha rahat bir şekilde yaşanabilir" dedi.

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza ise sosyal medya hesabından maskeli ve eldivenli heykelin fotoğrafını paylaşarak teşekkür etti.



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