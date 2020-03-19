Şenol Güneş'ten flaş açıklama: Haziran'da oynanabilir
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş liglerin ertelenip ertelenmemesi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Güneş corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynama kararına dair "Dünya ayakta, insan sağlığı önemli. Lig maçları da ertelenirse, takvim yeniden yapılır. Örneğin, Haziran ayı boş, o süreçte ligler tamamlanır" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
Koronavirüs salgını sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan ederken, tüm dünyada toplu organizasyonlar bir bir ertelenmeye devam ediyor. Futbolda da neredeyse tüm ligler ertelenmiş, EURO2020, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi gibi organizasyonlar da ileri bir tarihe ötelenmişti. Ancak Türkiye'deki ligler ertelemeyi değil, seyircisiz oynamayı seçmişti.
Konuyla ilgili başta Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim isyan bayrağını açarken, Antalyaspor teknik direktörü Tamer Tuna, Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay ve Gençlerbirliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu da liglerin ertelenmesi yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Ayrıca birçok futbolcu da rahatsızlıklarını dile getirmeye devam ediyor.
''HAZİRAN AYI BOŞ, O SÜREÇTE LİGLER TAMAMLANIR"
Milliyet'in haberine göre; A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş ise sessizliğini sonunda bozdu. Güneş'in, "Dünya ayakta, insan sağlığı önemli. Lig maçları da ertelenirse, takvim yeniden yapılır. Örneğin, Haziran ayı boş, o süreçte ligler tamamlanır" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
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