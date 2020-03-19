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Abdurrahim Albayrak'ın corona virüs test sonucu belli oldu

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Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN CORONA VİRÜS TEST SONUCU BELLİ OLDU

Spor dünyasını yakından ilgilendiren ölümcül hastalık corona virüs, birbirinden önemli isimlere de bulaştı. Son olarak 'nde tedbiren karantinaya alınan İkinci Başkanı 'ın corona virüs test sonucu negatif çıktı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını konusunda 'da bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın 2. Başkanı , corona virüs şüphesiyle 'nde karantina altına alındı.

SONUÇLAR NEGATİF ÇIKTI
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Abdurrahim Albayrak'ın ateş ve öksürük problemi 6 aydır devam ediyordu. Çapa'da tedbiren corona virüs testi de yaptırdı. Sonuç negatif çıktı.

Corona virüse yakalanan futbolcu ve basketbolcular CORONA VİRÜSE YAKALANAN FUTBOLCU VE BASKETBOLCULAR

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