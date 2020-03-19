Abdurrahim Albayrak'ın corona virüs test sonucu belli oldu
Spor dünyasını yakından ilgilendiren ölümcül hastalık corona virüs, birbirinden önemli isimlere de bulaştı. Son olarak Çapa Tıp Fakültesi'nde tedbiren karantinaya alınan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın corona virüs test sonucu negatif çıktı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını konusunda Galatasaray'da bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, corona virüs şüphesiyle Çapa Tıp Fakültesi'nde karantina altına alındı.
SONUÇLAR NEGATİF ÇIKTI
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Abdurrahim Albayrak'ın ateş ve öksürük problemi 6 aydır devam ediyordu. Çapa'da tedbiren corona virüs testi de yaptırdı. Sonuç negatif çıktı.
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