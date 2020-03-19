Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğuna oturduğu kısa süre içinde 3 hoca gönderen Ali Koç, Yanal'dan sonra takımın başına kimi getirecek? Taraftar için hayal kırıklığı ile dolu olan sezonu bitirmek için Koç, 4. teknik direktörüne imzayı corona tehdidi ortadan kalkınca attıracak.
Fenerbahçe geçen yıl seçilen yeni başkanı Ali Koç, başkanlığındaki ikinci sezonda da büyük hayal kırıklığı yaşattı. Phillip Cocu ve Erwin Koeman'ın ardından Ersun Yanal'la da başarılı olamayan Ali Koç, 4. teknik adamını arıyor.
YALÇIN KOŞUKAVAK İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI
Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Bu nedenle başkan ve yönetim, diğer adaylar konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle corona virüsün tüm dünyayı esir almasının ardından teknik adam konusunda ağırlık yerli isimlere verildi.
HEDEF BOŞTAKİ OYUNCULAR
Ara transfer döneminde Damien Comolli'ye rağmen transfer çalışmalarını yönetim üstlenmişti. Comolli, Falette'in kendisinin ve Ersun Yanal'ın bilgisi dışında kiralandığını açıklayıp görevinden ayrılmıştı. Yönetim, yaz transfer döneminde de ipleri elinde tutacak. Bu nedenle teknik adam henüz belli olmasa da transfer için de çalışmalar başladı. Hedef, sözleşmesi bitecek oyuncuları kadroya katmak.
ÖNCE UZAKTAN GÖRÜŞME
Corona virüs salgını nedeniyle hedeflenen futbolcularla ilk temas telefonla ve elektronik posta yoluyla yapılacak. Gustavo ve Falette'in menacerlik firması Rogon, bu konuda yönetime destek verecek. Yönetim, uzaktan görüşmelerle prensip anlaşmalarını yapıp, corona virüs salgını ortadan kalkar kalkmaz imzaları attırmanın peşinde.
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