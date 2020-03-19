Galatasaray'da Ryan Babel kabusu! Tüm planlar suya düştü
Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel planları suya düştü. EURO 2020'de Ryan Babel'in turnuvada göstereceği performansa bel bağlayan Galatasaray, 34 yaşındaki oyuncuyu yazın Katar-Çin gibi ülkelere satmanın hesabını yapıyordu. Corona virüs salgını nedeniyle turnuvanın ertelenmesi tüm moralleri bozdu.
Devre arasında Onyekuru'yu kiralayan Galatasaray yedek kalacak Ryan Babel'i değerini kaybetmemesi adına Ajax'a kiraladı. Elemelerde Hollanda Milli Takımı formasını düzenli olarak giyen Babel de EURO 2020'yi düşünerek Ajax'ı tercih etti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.
YAZIN KATAR YA DA ÇİN'E SATACAKTI
UEFA'nın EURO 2020'yi 1 sene erteleme kararı almasıyla Galatasaray'ın Babel'den bonservis kazanma planı suya düştü. Hollandalı yıldızın turnuvada göstereceği performansa bel bağlayan sarı-kırmızılı kulüp, Ryan Babel'i yazın Katar-Çin gibi ülkelere iyi bir bedelle satmanın hesaplarını yapıyordu.
YILLIK 4 MİLYON EURO KAZANIYOR
Kiralık oyuncularından Onyekuru ve Lemina ile devam etmek isteyen Galatasaray, FFP gereği satmadan bonservis harcaması yapamıyor. Club Brugge'de süresiz kadro dışı bırakılan Diagne'den sonra EURO 2020'nin ertelenmesiyle Babel'in de satılma ihtimali ortadan kalktı. Ajax da performansından memnun olmadığı Babel'i sezon sonunda Galatasaray'a geri gönderme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüple iki sezon daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Hollandalı hücum oyuncusu yıllık 4 milyon Euro kazanıyor.
AJAX'TA 5 MAÇA ÇIKTI
Süper Lig'de 15 maça çıkıp 5 gol, 1 asist kaydeden Babel, devre arasında gittiği Ajax'ta 5 karşılaşmada 386 dakika görev yaptı. Gol ya da asisti yok.
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