Fenerbahçe'de Ali Koç'un vizyonu dibe çöktü!
Ersun Yanal'dan sonra listesinde birbirinden önemli hoca adayları bulunan Ali Koç, hiçbir isimle anlaşamadı. Koç son olarak Altay’ın teknik patronu Yalçın Koşukavak’ı takımın başına getirmek istedi. 'Vizyon' sloganıyla yola çıkan Ali Koç 1. Lig ekibinin hocası ikna edemedi.
Ali Koç, başkanlık koltuğunda oturduğu 22 ayda yaptıklarıyla kısa sürede kredisini tüketti. Koç, ilk sezonunda kümede kalma savaşı veren bir takım yarattı. Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığındaki ikinci sezona iddialı başlasa da daha şubat ayında şampiyonluğa havlu attı. Ersun Yanal ile yollar ayrıldı ama buna rağmen kupadaki Trabzonspor maçında takımın başında kendisinin çıkması sağlanarak herkesi şaşırtan bir karara imza atıldı. Taraftarlar işlerin yoluna girmesini umutla beklerken, Koç bir sürpriz girişimde daha bulunarak camiayı yine şok etti.
HAYALLER JORGE JESUS...
Ersun Yanal sonrası dünyaca ünlü teknik adamların adı Fenerbahçe ile anıldı. Jorge Jesus, Mircea Lucescu, Roger Schmidt, Zico, Leonardo Jardim... Taraftarlar, Ali Koç'un teknik adam hamlesiyle kötü günleri unutturmasını bekliyordu. Bu nedenle, Yeni Malatya'nın ardından Alanyaspor'da da başarılı işlere imza atan Erol Bulut'a bile şüpheyle yaklaşıldı. Ancak başkan, herkesi şaşırtan bir kararla Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ı takımın başına getirmeye çalıştı!
TARAFTAR İSYANDA
Sarı-Lacivertliler bu haberlere inanamazken, hem Fenerbahçe hem de Altay cephesi yaptıkları açıklamalarla bu girişimi doğruladı. İşin acı tarafı, 1. Lig ekibinin teknik patronu Koşukavak, "Altay ile hedeflerim var. Şu anda takımımı bırakıp gelemem" diyerek Fenerbahçe'yi geri çevirdi, sezon sonuna randevu verdi... Bu gelişmeler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sarı-Lacivertliler, Ali Koç ve yönetimine ateş püsküren yorumlar yaptı.
SEZON SONU YENİDEN!
Sarı-Lacivertli ekipten yapılan açıklamada, Yalçın Koşukavak ile futbol şubesinin yapılandırılması, oluşturulmak istenen kültürün geliştirilmesi ve ortak aklın sağlanması için görüşüldüğü kaydedildi. Yalçın Koşukavak'ın altyapı ile A takım arasındaki ilişkinin genişletilmesi gibi konularda temas kurulduğu belirtildi. Gelinen noktada, görüşmelerin tarafların sezon sonu yeniden değerlendirme yapmak üzere sonlandırıldığı kaydedildi. Yönetimin, bu sezon sonuna kadar Koşukavak'a teknik direktörlük teklifinde bulunduğu öğrenildi.
GÖRÜŞMEDEN HABERDARIZ
İzmir ekibi konuyla ilgili şu açıklamayı yayınladı: Yalçın Koşukavak'ın Fenerbahçe'de yeni yapılanmada görev almasına dair Fenerbahçe Yönetimi'nden teklif iletilmiş olup, kulübümüzce kendilerine teşekkür edilmiştir. Koşukavak da yetiştiği ve formasını terlettiği Büyük Altay'ı son 6 haftada yalnız bırakmak istemeyerek kulübünde kalacağını belirtmiştir. Alışagelmiş transfer süreçlerinin aksine, başından beri kulübümüzle istişare içerisinde olan Fenerbahçe Yönetimi'ne hassasiyetten ötürü teşekkür ederiz.
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