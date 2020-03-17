KKTC’de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 20'ye yükseldi
KKTC'den koronavirüsle ilgili yeni açıklama geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen son haberlerde, tespit edilen vaka sayısının 20'ye çıktığı belirtildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 20'ye çıktı.
KKTC'deki 20 Alman turist, Gazimağusa'da karantina altına alındı. Turistler daha sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan testlerde turistlerden 13'ünde sonuç, pozitif çıktı.
Böylece, KKTC'de koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 20'ye yükseldi. 20 vakanın 18'inin Alman turist, 2'sinin de Kıbrıslı Türk olduğu bildirildi.
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