Son dakika: Göztepe evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi

Son dakika haberleri... Süper Lig'de eksik maçı tamamlamak için Göztepe ile Çaykur Rizespor kaşrı karşıya geldi. İzmir'deki seyircisiz mücadeleyi ev sahibi Göztepe 2-0 kazandı.

Süper Lig'in 21. haftasının erteleme maçında Göztepe ile Çaykur Rizespor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip zorlu karşılaşmayı 2-0 kazandı.



Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller 56. dakikada Berkan Emir ve 61. dakikada Napoleoni'den geldi.



Göztepe bu sonuç ile puanını 37'ye çıkardı ve 8. sırada yer aldı. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise 25 puanla küme düşme potasında, 16. sırada tamamladı.



Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, sahasında lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise; sahasında bir diğer şampiyonluk adayı Galatasaray'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

5. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Castro ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan topa vurdu, Rizesporlu Garmash'a çarpan top kornere çıktı.

9. dakikada sol kanattan atak yapan Rizespor'da ceza sahasına içerisine topla giren Garmash, sol çaprazdan şutunu attı, top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

24. dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Göztepe'de Napoleoni'nin yaptığı ortada topa ceza sahası içinde Titi dokundu. Pozisyonun devamında kaleci Gökhan Akkan topu yatarak kontrol etti.

38. dakikada sol taraftan atağa çıkan Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun sol çaprazdan yaptığı orta şut karşımı vuruşta kaleci Gökhan Akkan topu kurtardı.

45+1. dakikada sol taraftar korner kullanan Göztepe'de Berkan Emir'in ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Borges, kafa vuruşu yaptı ancak top kalenin üstünden auta çıktı.

GÜNCEL PUAN DURUMU