UEFA'dan tarihi toplantı! Futbola ara mı verilecek?
UEFA bugün üye 55 ülke ile beraber tarihi bir toplantı yapacak. Corona virüsün çıkmaza soktuğu futbol organizasyonların iptali ya da ertelenmesi, toplantıda masaya yatırılacak.
Avrupa futbolunun patronu UEFA, corona virüs tehdidi nedeniyle bugün olağanüstü toplanacak. Saat 14.00'te başlaması planlanan organizasyona 55 üye ülke federasyon yetkilisi telekonferans yöntemiyle katılacak. Toplantıda, 12 Haziran'da Roma'da oynanacak İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak EURO 2020 ve 30 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Stadı'nda yapılacak Şampiyonlar Ligi finali ile 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Ligi finalinin durumu netlik kazanacak.
ORTAK BİR KARAR VERİLECEK
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin toplantıda üye federasyonların görüşlerini alacak, ortak bir karar verilecek.
UEFA OYNATMAK İSTİYOR!
Toplantıda Avrupa Şampiyonası'nın 2021'de ya da 2020 Aralık ayında oynanması yönünde bir karar çıkacağı düşünülüyor. Yerel ligler ve kendisine bağlı organizasyonların bu yıl içerisinde tamamlanmasını isteyen UEFA'nın virüsün etkisinin azalacağı düşünülen Haziran ve Temmuz aylarında kalan maçların oynatılması görüşünde olduğu bildirildi.
LİGLERİN ERTELENMESİ YOLUNDA BİR KARAR ALMASI BEKLENİYOR
Alınacak karar bizi de yakından ilgilendiriyor. Nisan sonuna kadar tüm spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasını kararlaştıran Bilim Kurulu'nun UEFA'daki toplantı sonrası, liglerin ertelenmesi yolunda bir karar alması bekleniyor.
OYUNCULARIN GÖRÜŞÜ NET
Bugünkü toplantıya, Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) de katılacak. FIFPro, Avrupa'daki oyuncuların hemen hemen tamamının koronavirüsü sebebiyle maça çıkmak istemediklerini, federasyonlar ve UEFA ile paylaşacak. Bunun da kararda etkili olması bekleniyor.
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