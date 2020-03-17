17 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

UEFA'dan tarihi toplantı! Futbola ara mı verilecek?

SPOR
Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
ABONE OL
UEFA'DAN TARİHİ TOPLANTI! FUTBOLA ARA MI VERİLECEK?

bugün üye 55 ülke ile beraber tarihi bir toplantı yapacak. Corona virüsün çıkmaza soktuğu futbol organizasyonların iptali ya da ertelenmesi, toplantıda masaya yatırılacak.

Avrupa futbolunun patronu , corona virüs tehdidi nedeniyle bugün olağanüstü toplanacak. Saat 14.00'te başlaması planlanan organizasyona 55 üye ülke federasyon yetkilisi telekonferans yöntemiyle katılacak. Toplantıda, 12 Haziran'da Roma'da oynanacak İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak EURO 2020 ve 30 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Stadı'nda yapılacak Şampiyonlar Ligi finali ile 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Ligi finalinin durumu netlik kazanacak.

ORTAK BİR KARAR VERİLECEK
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin toplantıda üye federasyonların görüşlerini alacak, ortak bir karar verilecek.

UEFA OYNATMAK İSTİYOR!
Toplantıda Avrupa Şampiyonası'nın 2021'de ya da 2020 Aralık ayında oynanması yönünde bir karar çıkacağı düşünülüyor. Yerel ligler ve kendisine bağlı organizasyonların bu yıl içerisinde tamamlanmasını isteyen UEFA'nın virüsün etkisinin azalacağı düşünülen Haziran ve Temmuz aylarında kalan maçların oynatılması görüşünde olduğu bildirildi.

LİGLERİN ERTELENMESİ YOLUNDA BİR KARAR ALMASI BEKLENİYOR
Alınacak karar bizi de yakından ilgilendiriyor. Nisan sonuna kadar tüm spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasını kararlaştıran 'nun UEFA'daki toplantı sonrası, liglerin ertelenmesi yolunda bir karar alması bekleniyor.

OYUNCULARIN GÖRÜŞÜ NET
Bugünkü toplantıya, Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği () de katılacak. FIFPro, Avrupa'daki oyuncuların hemen hemen tamamının koronavirüsü sebebiyle maça çıkmak istemediklerini, federasyonlar ve UEFA ile paylaşacak. Bunun da kararda etkili olması bekleniyor.

Son dakika | Almanya 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları corona virüs nedeniyle 2 Nisan'a kadar ertelendi SON DAKİKA | ALMANYA 1. VE 2. LİG FUTBOL KARŞILAŞMALARI CORONA VİRÜS NEDENİYLE 2 NİSAN'A KADAR ERTELENDİ
Corona virüse yakalanan futbolcu ve basketbolcular CORONA VİRÜSE YAKALANAN FUTBOLCU VE BASKETBOLCULAR
Gigi Datome'den Türk halkına corona virüs çağrısı: İtalya gibi olmasını istemiyorum GİGİ DATOME'DEN TÜRK HALKINA CORONA VİRÜS ÇAĞRISI: İTALYA GİBİ OLMASINI İSTEMİYORUM
Beşiktaş'tan corona virüs kararı! BEŞİKTAŞ'TAN CORONA VİRÜS KARARI!
Corona virüs İspanya'yı vurdu! İptal edilebilir CORONA VİRÜS İSPANYA'YI VURDU! İPTAL EDİLEBİLİR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA