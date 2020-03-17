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Fatih Terim'den oyuncularına önemli mesaj: Bizden haber bekleyin

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Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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FATİH TERİM'DEN OYUNCULARINA ÖNEMLİ MESAJ!

Corona virüs nedeniyle Süper Lig'de maçlar Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Derbi sonrası oyuncularıyla bir toplantı yapan "Sakin olun, merak etmeyin. Sağduyu galip gelecektir. İki gün ailenizle beraber dinlenin, bizden haber bekleyin. Dünyanın her yerinde olduğu gibi maçlar ertelenecektir” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü , corona virüsü salgını sonrası liglerin ertelenmemiş olmasını sert bir dille eleştirirken, futbolcularına sahip çıktı.

'BİZDEN HABER BEKLEYİN'
Golsüz derbinin ardından soyunma odasında öğrencilerine iki gün izin verdiğini açıklayan tecrübeli çalıştırıcı, "Sakin olun, merak etmeyin. Sağduyu galip gelecektir ve yetkililer hepimizin beklediği kararı verecektir. Siz iki gün ailenizle beraber dinlenin. Ligi, şampiyonluğu, futbolu düşünmeyin. , asla hiçbir insanın canından daha önemli değildir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi, bizim ülkemizde de maçlar ertelenecektir. Bizden haber bekleyin" ifadelerini kullandı.

HEPSİYLE TEK TEK GÖRÜŞÜYOR
Hepsiyle tek tek görüşüyor Terim, futbolcularıyla olan bağını onlardan ayrı olduğu zamanda da sürdürüyor. Sık sık öğrencilerini arayıp hem onlarla hem de aileleriyle ilgili bilgi alan Fatih hoca, sağlık ekibinden salgına karşı önlemleri bir an olsun gevşetmemelerini istedi.

'ALLAH'TAN KORKUNUZ YOK MU?'
Fatih Terim: "Aklınıza gelecek her türlü kuruluş toplantıları iptal etti. Biz neden seyircisiz oynuyoruz? Burada yaklaşık bin kişi vardı. Top toplayıcı çocuk eldiven taksa ne olur? Birimizde bu virüs çıksa ne olacak? Allah'tan korkunuz yok mu?"

'BİZİM CANIMIZ YOK MU?'
: "Utanç verici bir gece yaşadık. Futbolun konuşulacak bir durumu yok. Taraftarsız oynama kararı alındı. Bizim canımız yok mu? Taraftarın gelmediği bir yerde bu maç niye oynanıyor? Yapılan hem bize hem de taraftarlara saygısızlık. Avrupa'da tüm maçlar ertelenmişken biz neden maça çıkıyoruz? Bunu anlamakta gerçekten büyük zorluk çekiyorum."

'BİZE KARŞI BÜYÜK SAYGISIZLIK'
Marcelo Saracchi: "Bugün gerçekten hem bize hem takıma hem taraftarlara saygısızlık yapıldı. Eğer bir futbol maçı varsa bunun taraftarla oynanması gerekiyor. Avrupa'da ve dünyada karşılaşmalar erteleniyor ama 'de oynanıyor. Benim çok tuhafıma gitti."

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