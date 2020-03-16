Son dakika | Almanya 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları corona virüs nedeniyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Son dakika haberi... Corona virüs, futbol organizasyonlarını olumsuz yönde etkiliyor. Almanya'da 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları, corona virüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar askıya alındı.
Almanya'da 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları, corona virüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar askıya alındı.
Almanya'nın en üst düzey ligleri hakkında karar verildi. Bundesliga I ve Bundesliga II maçları, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi.
SEYİRCİSİZ OYNANACAĞI AÇIKLANMIŞTI
Daha önce maçların seyircisiz oynanacağı açıklanmış, ardından hafta başlamadan ligler askıya alınmıştı.
Almanya'da koronavirüs nedeniyle 10 civarında ölüm gerçekleşirken oyuncularda da test sonuçları pozitif çıkan isimler oldu.
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