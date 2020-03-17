Fenerbahçe'de format değişiyor! Yeni sistem 4-4-2
Fenerbahçe'de 9 kişi kalan Konyaspor'a gol atılamamasının baskısı yaşanıyor. Teknik ekip, Kayserispor karşısında 4-4-2 formatına geçecek. Forvette son zamanların suskun golcüsü Muriç'in yanında Mevlüt olacak.
Fenerbahçe son dönemde gol yollarında ciddi sıkıntı yaşıyor. Denizli maçında 2 golü de duran topla atabilen Sarı-Lacivertliler, Konya deplasmanında dibe vurdu. Rakip yaklaşık 20 dakika 9 kişi ol masına rağmen pozisyona giremeyen Kanarya maçı tek bir isabetli şut bile çekemeden tamamladı.
GOL SORUNU BÜYÜDÜ
Kruse'nin sakatlanmasının ardından forvet arkasında Mehmet Ekici ve Miha Zajc denense de bu isimler, Alman oyuncu kadar etkili olamadı. Gol sorununun bu kadar büyümesi, teknik heyeti çözüm arayışlarına itti.
YENİ FORMAT 4-4-2
Bu haftaki antrenmanlarda 4-4-2 dizilişi denenecek. Forvet hattında Vedat Muriç ile Mevlüt birlikte görev yapacak. İdmanlarda beklenen verim alınırsa, Kayserispor karşısında bu taktikle sahaya çıkılması bekleniyor. Kanatlarda Garry Rodrigues ve Ekici'nin, orta sahanın merkezinde ise Luiz Gustavo ve Ozan Tufan ikilisinin oynaması muhtemel.
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