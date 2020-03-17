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Fenerbahçe'de format değişiyor! Yeni sistem 4-4-2

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Giriş Tarihi: 17.03.2020
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FENERBAHÇE'DE FORMAT DEĞİŞİYOR! YENİ SİSTEM 4-4-2

'de 9 kişi kalan Konyaspor'a gol atılamamasının baskısı yaşanıyor. Teknik ekip, karşısında 4-4-2 formatına geçecek. Forvette son zamanların suskun golcüsü Muriç'in yanında Mevlüt olacak.

son dönemde gol yollarında ciddi sıkıntı yaşıyor. maçında 2 golü de duran topla atabilen Sarı-Lacivertliler, deplasmanında dibe vurdu. Rakip yaklaşık 20 dakika 9 kişi ol masına rağmen pozisyona giremeyen Kanarya maçı tek bir isabetli şut bile çekemeden tamamladı.

GOL SORUNU BÜYÜDÜ
Kruse'nin sakatlanmasının ardından forvet arkasında ve Miha Zajc denense de bu isimler, Alman oyuncu kadar etkili olamadı. Gol sorununun bu kadar büyümesi, teknik heyeti çözüm arayışlarına itti.

YENİ FORMAT 4-4-2
Bu haftaki antrenmanlarda 4-4-2 dizilişi denenecek. Forvet hattında Vedat Muriç ile Mevlüt birlikte görev yapacak. İdmanlarda beklenen verim alınırsa, karşısında bu taktikle sahaya çıkılması bekleniyor. Kanatlarda Garry Rodrigues ve Ekici'nin, orta sahanın merkezinde ise Luiz Gustavo ve ikilisinin oynaması muhtemel.

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