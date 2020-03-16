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Koronavirüs futbol camiasından can aldı! 21 yaşındaki Francisco Garcia hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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KORONA FUTBOL CAMİASINDAN CAN ALDI!

Gelen son dakika haberine göre; ’nın takımında antrenörlük yapan 21 yaşındaki ’nın, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

'da etkisini arttırarak devam ettiren korona virüs nedeniyle camiasından bir kişi hayatını kaybetti. İspanya'nın Malaga şehri takımlarından 'nın 21 yaşındaki antrenörü 'nın virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

"SENSİZ NE YAPACAĞIZ FRANCİS?"

2017-2018 sezonunda Malaga ekibinde çalışmalara başlayan antrenör için kulüpten, "Hayatını kaybeden koçumuz Francisco Garcia'nın ailesine, arkadaşlarına ve yakın arkadaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Sensiz ne yapacağız Francis? Şüphesiz seni sonsuza kadar unutmayacağız" açıklaması yapıldı.

KANSER TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ

21 yaşındaki antrenörün yakın zamanda kanser tedavisi de gördüğü öğrenildi.

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