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Çin Süper Ligi ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu

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Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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ÇİN SÜPER LİGİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BELLİ OLDU

Dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle tüm ülkeler sıkıntı yaşarken sorunu aşmaya başlayan Çin'de liglerinin başlayacağı tarih belli oldu. Daha önce 'ta başlamasına karar verilen ancak salgın yüzünden süresiz ertelenen 'nin 'da yeniden başlamasına karar verildi.

Dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle tüm ülkeler sıkıntı yaşarken sorunu aşmaya başlayan Çin'de liglerinin başlayacağı tarih belli oldu. Daha önce 'ta başlamasına karar verilen ancak salgın yüzünden süresiz ertelenen 'nin 'da yeniden başlamasına karar verildi.

Çin Süper Ligi'ne Qingdao Huanghai - Shijiazhuang Ever Bright karşılaşmasıyla start verilecek.

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