Çin Süper Ligi ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu

Dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle tüm ülkeler sıkıntı yaşarken sorunu aşmaya başlayan Çin'de futbol liglerinin başlayacağı tarih belli oldu. Daha önce 22 Şubat'ta başlamasına karar verilen ancak salgın yüzünden süresiz ertelenen Çin Süper Ligi'nin 18 Nisan'da yeniden başlamasına karar verildi.

Dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle tüm ülkeler sıkıntı yaşarken sorunu aşmaya başlayan Çin'de futbol liglerinin başlayacağı tarih belli oldu. Daha önce 22 Şubat'ta başlamasına karar verilen ancak salgın yüzünden süresiz ertelenen Çin Süper Ligi'nin 18 Nisan'da yeniden başlamasına karar verildi.

Çin Süper Ligi'ne Qingdao Huanghai - Shijiazhuang Ever Bright karşılaşmasıyla start verilecek.