UEFA'dan flaş karar! Kopenhag'daki otel rezervasyonları iptal edildi
Son dakika haberi...Tüm dünyada etkisini gösteren ölümcül corona virüse karşı, spor organizasyonları durma noktasına geldi. UEFA, EURO 2020'nin ev sahibi şehirlerinden Kopenhag'daki otel rezervasyonlarının tamamını iptal etti.
UEFA, EURO 2020'nin ev sahibi şehirlerinden Kopenhag'daki otel rezervasyonlarını iptal etti.
Konu hakkında Danimarka basınına açıklama yapan Kopenhag Şehir Pazarlarma Direktörü Kevin Helsinghof, "UEFA, otellerimizin yüzde 80'inin rezerve etmişti. Geçen hafta bu rezervasyonlar iptal edildi. Uzun süre önce bu odaları kapatmışlardı. Herhangi bir bedel ödemeden iptalin yapılacağı son gün bu işlemi gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.
Helsinghof, "EURO 2020'yi iple çekiyorduk. Kopenhag için kötü bir durum oldu. Birçok iptal ve erteleme durumu yaşanıyor. Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle turnuvanın da ertelenmesini bekliyoruz. Ancak, eninde sonunda bu organizasyon yapılacak." diyerek sözlerini noktaladı.
UEFA, EURO 2020 organizasyonu hakkındaki kararını bugün yapılacak toplantının ardından verecek.
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