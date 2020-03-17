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UEFA'dan flaş karar! Kopenhag'daki otel rezervasyonları iptal edildi

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Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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UEFA'DAN FLAŞ KARAR! İPTAL EDİLDİ

Son dakika haberi...Tüm dünyada etkisini gösteren ölümcül corona virüse karşı, spor organizasyonları durma noktasına geldi. , 'nin ev sahibi şehirlerinden Kopenhag'daki otel rezervasyonlarının tamamını iptal etti.

, 'nin ev sahibi şehirlerinden Kopenhag'daki otel rezervasyonlarını iptal etti.

Konu hakkında basınına açıklama yapan Kopenhag Şehir Pazarlarma Direktörü Kevin Helsinghof, "UEFA, otellerimizin yüzde 80'inin rezerve etmişti. Geçen hafta bu rezervasyonlar iptal edildi. Uzun süre önce bu odaları kapatmışlardı. Herhangi bir bedel ödemeden iptalin yapılacağı son gün bu işlemi gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

Helsinghof, "EURO 2020'yi iple çekiyorduk. Kopenhag için kötü bir durum oldu. Birçok iptal ve erteleme durumu yaşanıyor. Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle turnuvanın da ertelenmesini bekliyoruz. Ancak, eninde sonunda bu organizasyon yapılacak." diyerek sözlerini noktaladı.

UEFA, EURO 2020 organizasyonu hakkındaki kararını bugün yapılacak toplantının ardından verecek.

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