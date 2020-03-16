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Fenerbahçe'de kulübe krizi!

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Giriş Tarihi: 16.03.2020
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FENERBAHÇE'DE KULÜBE KRİZİ!

’de Zeki Murat Göle’nin teknik sorumlu olma hakkının dolmasının ardından gözler altyapı hocaları ve ’a çevrildi.

'de pro lisansı bulunmayan Zeki Murta Göle, ve maçlarıyla birlikte 'teknik sorumlu' olma hakkını doldurdu.

Fenerbahçe'nin haftaya oynanacak mücadelesinde kulübede pro lisansı olan birine yer vermesi gerekiyor.

A takımda böyle bir isim yok. Ancak altyapı hocaları ve bu lisansa sahip. Bu ikiliden biri normal görevlerini sürdürüp, sadece maç günlerinde 'teknik sorumlu' sıfatıyla kulübede oturabilir.

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