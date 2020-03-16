Fenerbahçe'de kulübe krizi!

Fenerbahçe’de Zeki Murat Göle’nin teknik sorumlu olma hakkının dolmasının ardından gözler altyapı hocaları Şenol Çorlu ve Serdar Dayat’a çevrildi.

Fenerbahçe'de pro lisansı bulunmayan Zeki Murta Göle, Denizli ve Konya maçlarıyla birlikte 'teknik sorumlu' olma hakkını doldurdu.

Fenerbahçe'nin haftaya oynanacak Kayserispor mücadelesinde kulübede pro lisansı olan birine yer vermesi gerekiyor.

A takımda böyle bir isim yok. Ancak altyapı hocaları Şenol Çorlu ve Serdar Dayat bu lisansa sahip. Bu ikiliden biri normal görevlerini sürdürüp, sadece maç günlerinde 'teknik sorumlu' sıfatıyla kulübede oturabilir.