Fenerbahçe'den Joachim Löw girişimi!
Fenerbahçe'de teknik direktör krizi her geçen gün derinleşiyor. Kulübede oturacak isim bulamayan sarı lacivertli takımın, birinci hedefi teknik direktör. Listesinde birbirinden önemli isimler bulunan Fenerbahçe'nin hoca adayları arasına Alman milli takım antrenörü Joachim Löw de girdi.
Ersun Yanal ile yolları ayıran ve Süper Lig'in ikinci devresinde son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe'de teknik direktörün kim olacağı sorusu hala daha yanıt bulmuş değil.Fenerbahçe'de listeye hangi teknik adam eklendi?
ARAYIŞ SÜRÜYOR
Sarı-lacivertli yönetim serinkanlı davranarak en doğru tercihi yapmaya çalışıyor ama diğer yandan takımdaki kötü gidişat da sıkıntı yaratmaya başladı.
NABIZ YOKLANDI
Daha önce Christoph Daum'un sportif direktörlüğünde Roger Schmidt formülünü masaya yatıran ama mali nedenlerle bu ikiliden vazgeçmek zorunda kalan yönetimin Jurgen Klinsmann için de nabız yokladığı öğrenildi. Hertha Berlin'den ayrılan Klinsmann ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. Alman çalıştırıcı teklife sıcak bakmadı.
LOW İÇİN GİRİŞİM
Sarı lacivertliler son olarak Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw için girişimde bulundu.
1998-99 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Dünya Kupası şampiyonu Löw'ün Almanya Milli Takımı ile sözleşmesinin devam ediyor olması ve Alman federasyonunun hocasından vazgeçme niyetinin olmaması Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor.
LOW'ÜN GELME İHTİMALİ...
Euro 2020 eğer ertelenirse Löw'ün Fenerbahçe'ye gelme ihtimali oluşabilir.
Alman hocalardan sonuç alınamaması halinde yeniden Nico Kovac'ın kapısı çalınacak. Kovac, her ne kadar İngiltere'yi istese de Koronavirüsün futbola vurduğu darbe sonra tüm kulüplerin stratejileri değişti. Kovac'ın Fenerbahçe'den gelecek bir teklife bu kez sıcak bakabileceği kaydediliyor.
EROL BULUT İLE ANLAŞMA YOK
Daha önce Mircea Lucescu ve Abdullah Avcı ile de nabız yoklayan Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isimse eski futbolcusu olan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut. Bazı kaynaklar anlaşma sağlandığını belirtiyor ama Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre resmileşen bir durum henüz yok.
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