Fenerbahçe - Denizlispor maçının önüne geçen kare! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 25.haftasında Fenerbahçe sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırladı. Karşılaşmadan 2-2'lik eşitlik çıktı. Bu sonuçla beraber Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti 6 maça yükseldi. Ersun Yanal'ın görevi bırakmasının ardından ilk maçına çıkan Fenerbahçe'de takımın başında UEFA A Lisansı olan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle çıktı. Takım kadrosunda yer alan ve yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu'nun görüntüsü ise 'gelecekteki antrenör Emre Belözoğlu' yorumlarını yaptırdı. İşte o kareler...