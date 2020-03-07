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Fenerbahçe - Denizlispor maçının önüne geçen kare! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 25.haftasında Fenerbahçe sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırladı. Karşılaşmadan 2-2'lik eşitlik çıktı. Bu sonuçla beraber Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti 6 maça yükseldi. Ersun Yanal'ın görevi bırakmasının ardından ilk maçına çıkan Fenerbahçe'de takımın başında UEFA A Lisansı olan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle çıktı. Takım kadrosunda yer alan ve yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu'nun görüntüsü ise 'gelecekteki antrenör Emre Belözoğlu' yorumlarını yaptırdı. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 07.03.2020 23:17 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 23:18
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Fenerbahçe - Denizlispor maçının önüne geçen kare! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın görevi bırakmasının ardından Yukatel Denizlispor karşısında takımın başında antrenör Zeki Murat Göle yer aldı. Zeki Murat Göle takımın başında kulübede bulunurken, Volkan Demirel de ısınma sırasında sahaya çıktı.

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Fenerbahçe - Denizlispor maçının önüne geçen kare! Emre Belözoğlu...

EMRE BELÖZOĞLU KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer aldı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu, ligdeki Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinin ardından takıma döndü.

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Fenerbahçe - Denizlispor maçının önüne geçen kare! Emre Belözoğlu...

KULÜBEDE EMRE DETAYI

Emre, teknik direktör eksikliğinde hafta içinde antrenmanda takımın başında yer alan isimlerden biri olmuştu. Emre Belözoğlu'nun maç sırasında kulübenin antrenörler tarafından kullanılan kısmında oturması dikkat çekti. Emre Belözoğlu, maç sırasında takım arkadaşlarına sürekli taktikler verdi. Adeta bir yardımcı antrenör gibi takım arkadaşlarına direktif yolladı. Ayrıca Belözoğlu, takımın başında sahaya çıkan Zeki Murat Göle sürekli fikir alışverişinde bulundu.

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Fenerbahçe - Denizlispor maçının önüne geçen kare! Emre Belözoğlu...
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Fenerbahçe - Denizlispor maçının önüne geçen kare! Emre Belözoğlu...