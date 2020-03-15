Trabzonspor-Medipol Başakşehir
Son dakika... Lider Trabzonspor en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'i kendi sahasında misafir ediyor. Şampiyonluk yolundaki önemli karşılama öncesi Hüseyin Çimşir 11'ini belirledi.
Son dakika... Lider Trabzonspor en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'i kendi sahasında misafir ediyor. Şampiyonluk yolundaki önemli karşılama öncesi Hüseyin Çimşir 11'ini belirledi.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth
Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Demba Ba
Trabzonspor Başakşehir maçı ile ligin üst sıralarında dengeleri yeniden değiştirecek. Şu ana dek liderlik mücadelesini sürdüren Trabzonspor, Başakşehir önünde 3 puan alması halinde farkı bir adım öne taşımış olacak. Diğer taraftan beraberlik elde edilmesi ise geriden gelen Galatasaray ve Sivasspor için avantaj oluşturmuş olacak. Peki, Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Süper Lig'in 26'ncı Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. 15 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports HD 2 kanalından şifreli ve canlı olarak yayınlanacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmada Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bıyık yardımcılıkları üstlenecek.
SÖRLOTH OYNAYABİLECEK
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Alexander Sörloth'un Medipol Başakşehir maçında oynayabileceği, Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise 3-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Kulüp doktoru Hakan Ayaz, bordo-mavili kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Sörloth ve Kamil Ahmet'in MR'larının çekildiğini belirtti.
Ayaz, açıklamasında, "Yapılan muayene ve tetkiklerinde sol ayak 1. metatarsofalengial (başparmak) eklem çevresinde ödem, dış yan bağ grade 1 strain, tespit edilen Alexander Sörloth'un klinik gidişatı iyi yönde olup pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.
Gaziantep maçı sonrası arka adele şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edildiğini vurgulayan Ayaz, tedavisine devam edilen futbolcunun sahalara dönüş süresinin 3-6 hafta olarak öngörüldüğünü kaydetti.
TRABZON İLE BAŞAKŞEHİR ARASINDA 24'ÜNCÜ MÜCADELE
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, bugün Trabzon'da yapacakları maçla ligde 24. kez karşı karşıya gelecek.
2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 23 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 7 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakada taraflar 2-2 berabere kaldı.
TRABZONSPOR, 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Trabzonspor, ligde 9 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.
İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 9 lig maçında 5 kez yenildi, 4 kez berabere kaldı.
TRABZON'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, 14 gol yedi.
BAŞAKŞEHİR LİDERLİK İÇİN SAHADA
Ligde son dört maçını kazanan turuncu-lacivertli takım 52 puana sahip.
İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadele 2-2 sona ermişti.
İKİ ÖNEMLİ EKSİK
Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde iki önemli eksik bulunuyor.
Fransız hücum oyuncusu Enzo Crivelli sakatlığı, Moldovalı stoper Alexadru Epureanu da kırmızı kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yendiği maçta sakatlanan Crivelli'nin uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.
SKRTEL SARI KART CEZA SINIRINDA
Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Skrtel, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 27. haftada Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçta forma giyemeyecek.
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