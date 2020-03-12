Son dakika: NBA'e koronavirüs darbesi!
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit altına alan koronavirüs her geçen gün can almaya devam ediyor. ABD'de alınan koronavirüs önlemleri kapsamında NBA sezonun kalan tüm maçları askıya alındı.
ABD'de alınan corona virüs önlemleri kapsamında Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun kalan tüm maçları askıya alındı.
NBA'DEN YAPILAN AÇIKLAMADA OYUNCUNUN İSMİ VERİLMEDİ
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip coronavirüs (covid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.
NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde corona virüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.
İsmi açıklanmayan basketbol oyuncusunun test sonuçlarının bu akşam Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder arasında oynanacak maç öncesi duyurulmasının ardından söz konusu maç da iptal edildi.
Açıklamada ayrıca Kovid-19 çıkan oyuncunun o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi.
ABD'li ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi de koronavirüse yakalandı
Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson da koronavirüse yakalandıklarını açıkladı. Hanks ve eşi Wilson, ABD'de virüsün görüldüğü ilk ünlüler oldu.
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