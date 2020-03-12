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Son dakika: NBA'e koronavirüs darbesi!

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Giriş Tarihi: 12.03.2020
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NBA'E KORONAVİRÜS DARBESİ!

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit altına alan koronavirüs her geçen gün can almaya devam ediyor. 'de alınan koronavirüs önlemleri kapsamında sezonun kalan tüm maçları askıya alındı.

'de alınan corona virüs önlemleri kapsamında Amerikan Profesyonel 'nde () sezonun kalan tüm maçları askıya alındı.

NBA'DEN YAPILAN AÇIKLAMADA OYUNCUNUN İSMİ VERİLMEDİ

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip coronavirüs (covid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.

NBA'den yapılan yazılı açıklamada, takımı oyuncularından birinde corona virüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.

İsmi açıklanmayan basketbol oyuncusunun test sonuçlarının bu akşam Utah Jazz ve arasında oynanacak maç öncesi duyurulmasının ardından söz konusu maç da iptal edildi.

Açıklamada ayrıca Kovid-19 çıkan oyuncunun o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi.

ABD'li ünlü oyuncu ve eşi de koronavirüse yakalandı

Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi da koronavirüse yakalandıklarını açıkladı. Hanks ve eşi Wilson, ABD'de virüsün görüldüğü ilk ünlüler oldu.

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