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Juventus'ta koronavirüs paniği!

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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JUVENTUS'TA KORONAVİRÜS PANİĞİ!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbolu adeta çıkmaza soktu. Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'in formasını giydiği 'ta , salgın virüse yakalandı.

Koronavirüsün hızla yayıldığı 'da , 'nin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.



Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Juventus'ta koronavirüs paniği yaşanıyor. İtalya'da salgın ciddi bir şekilde yayılırken, Torino ekibi Juventus da oyuncularından Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Dünyaca ünlü kulübün açıklamasında, oyuncuyla temasa geçenlerin gözetimi de dahil olmak üzere, yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

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