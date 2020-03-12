Juventus'ta koronavirüs paniği!
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbolu adeta çıkmaza soktu. Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'in formasını giydiği Juventus'ta Daniele Rugani, salgın virüse yakalandı.
Koronavirüsün hızla yayıldığı İtalya'da Juventus, Daniele Rugani'nin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Juventus'ta koronavirüs paniği yaşanıyor. İtalya'da salgın ciddi bir şekilde yayılırken, Torino ekibi Juventus da oyuncularından Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Dünyaca ünlü kulübün açıklamasında, oyuncuyla temasa geçenlerin gözetimi de dahil olmak üzere, yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.
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