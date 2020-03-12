Fenerbahçe'de büyük şok! Altay Bayındır 1 ay sahalardan uzak kalacak
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Almanya'da fıtık ameliyatı olacak. Genç file bekçisinin ameliyat sonrası bir ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Süper Lig'de bu sezon forma giydi 25 maçta kalesinde 33 gol gören Altay Bayındır, yaşadığı fıtık sorunu sebebiyle Almanya'nın Münih şehrinde ameliyat olacak.
21 yaşındaki kaleci geçireceği bu operasyon sebebiyle Genç file bekçisinin ameliyat sonrası bir ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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