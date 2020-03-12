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Fenerbahçe'de büyük şok! Altay Bayındır 1 ay sahalardan uzak kalacak

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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F.BAHÇE'DE BÜYÜK ŞOK! 1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Son dakika haberi... 'nin genç kalecisi , Almanya'da fıtık ameliyatı olacak. Genç file bekçisinin ameliyat sonrası bir ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.

'de bu sezon forma giydi 25 maçta kalesinde 33 gol gören , yaşadığı fıtık sorunu sebebiyle Almanya'nın Münih şehrinde ameliyat olacak.

21 yaşındaki kaleci geçireceği bu operasyon sebebiyle Genç file bekçisinin ameliyat sonrası bir ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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