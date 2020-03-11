11 Mart 2020, Çarşamba
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Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi

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Giriş Tarihi: 11.03.2020
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SÜPER LİG'DEN 10 KULÜP PFDK'YE SEVK EDİLDİ

() Hukuk Müşavirliği, 'den 10 kulübü () sevk etti.

'den yapılan açıklamada, 'in 25. hafta maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, , MKE Ankaragücü, BtcTurk , FK, Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor'un çeşitli nedenlerle 'ye sevk edildiği belirtildi.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun sportmenliğe aykırı açıklamada bulundukları gerekçesiyle disipline gönderildiği ifade edildi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Burak Çakır, Erdal Gündüz ve Ahmet Topdağ'ın çeşitli nedenlerle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi. Ayrıca Gençlerbirliği'nin antrenörü Metin Mert'in de disipline gönderildiği aktarıldı.

Öte yandan TFF 1. Lig'den Ekol Göz Menemenspor, Keçiörengücü ve Bursaspor'un da PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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