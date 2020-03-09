Galatasaray tarihi fırsatı tepti
8 haftalık galibiyet serisi Sivas'ta bozulan Galatasaray, önemli bir fırsatı tepmiş oldu. Sarı kırmızılı takım 9. maçı da kazansaydı kendi rekorunu egale edecekti. 2-2'lik beraberlik sonrası Galatasaray'da gözler hemen Beşiktaş maçına döndü.Sezonun ikinci yarısında müthiş bir hava yakalayan ve ilk yarının son maçından itibaren rakiplerini tek tek deviren Galatasaray, en zor virajlardan birine dün çıktı.
TARİHİ FIRSATI KAÇIRDI
Şampiyonluk yarışındaki rakibi Sivas karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'i yakalayan ancak skorun 2-2'ye gelmesine engel olamayan Sarı-Kırmızılılar, sonrasında yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Aslan, risk aldığı dakikalarda 3. golü de yiyebilirdi. Kritik deplasmandan beraberlikle dönen Cim Bom, tarihi fırsatı da kaçırdı.
REKORU EGALE EDECEKTİ
Öyle ki Aslan kazansa, serisini 9 maça çıkartacak ve daha önce iki kez aynı sezonda başardığını yapıp, rekorunu egale edecekti. Ancak olmadı.
BEŞİKTAŞ'LA PAZAR GÜNÜ
Haftayı beraberlikle kapatan Sarı-Kırmızılılar, lider Başakşehir'in 3 puan gerisinde kaldı. Bu sonucun ardından önümüzdeki hafta pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde galibiyet olmazsa olmaz haline geldi. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda derbiyi kazanıp, tekrar şampiyonluk havasını yakalamak istiyor.
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