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Galatasaray tarihi fırsatı tepti

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Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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GALATASARAY TARİHİ FIRSATI TEPTİ

8 haftalık galibiyet serisi 'ta bozulan , önemli bir fırsatı tepmiş oldu. Sarı kırmızılı takım 9. maçı da kazansaydı kendi rekorunu egale edecekti. 2-2'lik beraberlik sonrası Galatasaray'da gözler hemen maçına döndü.

Sezonun ikinci yarısında müthiş bir hava yakalayan ve ilk yarının son maçından itibaren rakiplerini tek tek deviren , en zor virajlardan birine dün çıktı.

TARİHİ FIRSATI KAÇIRDI
Şampiyonluk yarışındaki rakibi karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'i yakalayan ancak skorun 2-2'ye gelmesine engel olamayan Sarı-Kırmızılılar, sonrasında yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Aslan, risk aldığı dakikalarda 3. golü de yiyebilirdi. Kritik deplasmandan beraberlikle dönen , tarihi fırsatı da kaçırdı.

REKORU EGALE EDECEKTİ
Öyle ki Aslan kazansa, serisini 9 maça çıkartacak ve daha önce iki kez aynı sezonda başardığını yapıp, rekorunu egale edecekti. Ancak olmadı.

BEŞİKTAŞ'LA PAZAR GÜNÜ
Haftayı beraberlikle kapatan Sarı-Kırmızılılar, lider 'in 3 puan gerisinde kaldı. Bu sonucun ardından önümüzdeki hafta pazar günü oynanacak derbisinde galibiyet olmazsa olmaz haline geldi. Galatasaray, Stadı'nda derbiyi kazanıp, tekrar şampiyonluk havasını yakalamak istiyor.

Son dakika: Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı SON DAKİKA: SİVASSPOR İLE GALATASARAY 2-2 BERABERE KALDI

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