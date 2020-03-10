Galatasaray taraftarından Emre Kılınç'a şok sözler!
Bu sezon Sivasspor forması altında gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine takan Emre Kılınç'ın, Galatasaray ile anlaştığı iddia ediliyordu. Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu sosyal medya sayfalarında Emre Kılınç'ın takıma katılıp katılmaması yönünde sorular soruldu. Bazı taraftarlar Emre Kılınç hakkında flaş ifadeler kullandı.
Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray kozlarını paylaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
GOL PERDESİNİ BEŞİKTAŞ'A KARŞI AÇTI
Demir Grup Sivassporlu Emre Kılınç, bu sezon ligde 7 gol attı, 5 de asist yaptı. Milli futbolcu, 4 büyükler diye adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı çıktığı 5 maçta da skora etki etti. 25 yaşındaki futbolcu, gol perdesini ligin ilk maçında Beşiktaş'a karşı açtı. Bu mücadelede bir de asist yapan yetenekli futbolcu, takımının 3-0'lık galibiyetinde başrol oynadı. Emre, ligin ilk yarısında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşma da Fernando'ya gol pası verdi.
F.BAHÇE'Yİ DE BOŞ GEÇMEDİ
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray maçı da büyük çekişmeye sahne olmuştu. Yiğidolar bu karşılaşmayı 3-2 kaybetse de Emre Kılınç oynadığı futbol ve yaptığı asistle yine alkış almıştı. Demir Grup Sivasspor taraftarı önünde Fenerbahçe'yi 3-1 yenerken ikinci gol Emre Kılınç'tan geldi. Yetenekli futbolcu, 25'inci haftada Sivas'ta oynadıkları Galatasaray maçında da takımına beraberliği getiren golü attı. Bu sezon; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı 5 lig maçına çıkan Emre Kılınç, bu mücadelelerde 3 gol 3 asistle oynadı.
SOSYAL MEDYADA ÇARPICI YORUMLAR
Galatasaray taraftarı sezon sonunda takıma katılması beklenen Emre Kılınç ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu sosyal medya sayfalarında Emre Kılınç'ın takıma katılıp katılmaması yönünde sorular soruldu. Bazı taraftarlar Emre Kılınç hakkında flaş ifadeler kullandı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Emre Kılınç'a tepki göstererek, 'Kulübün kapısının önünden bile geçmesin. Emre Kılınç alınmamalı, gelmesi yanlış bir transfer olur' şeklinde yorumlarda bulundu.
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