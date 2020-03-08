Son dakika: Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı
Son dakika haberleri... Sivasspor ile Galatasaray Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. Zirve yarışındaki Sivasspor ve Galatasaray karşılıklı bulunan 2'şer golle birer puana razı oldu. Süper Lig'in zirvesindeki 4 takım arasında sadece 3 puan kaldı.
Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor'a konuk olan Galatasaray maça hızlı başladı. Sarı kırmızılılar zirve yarışındaki rakibi Sivasspor kalesine yüklenirken kalesinde golü gördü.
Mücadelenin henüz başında hızlı bir atak yakalayan Sivasspor, Hakan Arslan ile 7. dakika öne geçti. 1-0
Ev sahibi Sivasspor karşısında hızlı toparlanan Galatasaray, 14. Dakika skoru eşitledi. Sağdan ceza sahasına gönderilen topu Sofiane Feghouli 6 pasa çevirdi, Falcao'ya topu boş kaleye göndermek kaldı. 1-1
Beraberlik golünün ardından hakimiyeti eline alan Galatasaray, ilk 45 dakikayı önde bitirmelerini sağlayan golü de 37. dakikada buldu. Sarı kırmızılılar bu kez Radamel Falcao'nun asistinde topu filelere gönderen Sofiane Feghouli ile golü buldu. 1-2
Sivasspor ikinci yarıya kontrollü başladı. Oyuna ortak olan Yiğido, 59. dakika penaltı kazandı. Emre Kılınç, Muslera'nın kurtardığı penaltıda dönen topu tekrar tamamladı ve skoru eşitledi. 2-2
Karşılaşmanın kalan dakikaların başka gol olmadı ve Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu.
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28. RANDEVUDA KAZANAN YOK
Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bugün 28. kez karşı karşıya geliyor.
İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 28 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 62 golüne, Sivasspor 36 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.
DERBİ ÖNCESİ CEZALI DURUMA DÜŞEN OLMADI
Galatasaray'da sarı kart alarmı verildi. Sarı-kırmızılılarda Ryan Donk, Adem Büyük ve Sofiane Feghouli kart ceza sınırında bulunuyordu. Bu üç oyuncu kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekti.
Galatasaray'ın, 2-2 berabere kaldığı Sivasspor deplasmanında Seri ve Saracchi dışında başka oyuncusu kart görmedi.
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