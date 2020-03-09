Sergen Yalçın'dan takımına dikkat çeken derbi mesajı!
Sergen Yalçın yönetimi ile birlikte iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş'ta gözler, Galatasaray derbisine döndü. Sergen hoca oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Şampiyonluk yarışını sürdürmek bizim elimizde.Hafta sonunda kazanıp zirveye doğru yürüyüşümüzü sürdürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde alacağımız olumsuz bir sonuç, bizim için şampiyonluk yarışından kopmamız demek." ifadeleriyle takımını derbi atmosferine hazırlıyor.
Süper Lig'de 25. haftayı 2-1'lik Ankaragücü galibiyetiyle tamamlayan Beşiktaş'ta gözler, pazar günü Galatasaray'la oynanacak kritik derbiye çevrildi. Lider Başakşehir'le arasında 9 puan bulunan Kara Kartal, zirve için yarıştığı rakibini devirip şampiyonluk yolundaki iddiasını artırmayı planlıyor.
Ankaragücü zaferi sonrasında Nevzat Demir Tesisleri'nde oyuncularıyla bir araya gelen teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Galatasaray karşılaşmasını bir final mücadelesi olarak görmeleri gerektiğini söylediği öğrenildi.
BİZİM ELİMİZDE
Genç hocanın, "Şampiyonluk yarışını sürdürmek bizim elimizde... Hafta sonunda kazanıp zirveye doğru yürüyüşümüzü sürdürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde alacağımız olumsuz bir sonuç, bizim için şampiyonluk yarışından kopmamız demek... Ama negatif bir durumu düşünmeye gerek yok. Kazanacak güçteyiz. Yeter ki istediklerimizi sahaya yansıtalım. Bizim için sezonun maçı olacak. Bu karşılaşmayı kayıpsız geçersek devamının geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandığı bildirildi.
KARTAL 3'TE 3 YAPARSA ŞAMPİYONLUK POTASINDA
Fanatik'in haberine göre; Ligde Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü engellerini kayıpsız geçerek 2'de 2 yapan Kara Kartal, Galatasaray'ı da devirip yeni hocası Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 3. maçını da kazanmak istiyor. Süper Lig'de 26. haftada sıralamada ilk iki sırada bulunan Trabzonspor ve Başakşehir'in de karşı karşıya gelecek olması, Kartal'n şampiyonluk için inancını artırıyor.Sergen Yalçın ve öğrencileri, Cim Bom'u Türk Telekom Stadı'nda yenip diğer 2 rakibinin alacağı sonuca göre zirveye bir adım daha yaklaşmayı istiyor.
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