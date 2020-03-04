04 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Basketbola koronavirüs engeli! Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak

SPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2020
BASKETBOLA KORONAVİRÜS ENGELİ!

Son dakika haberi... 'in bu akşam TSİ 22.15'te deplasmanda  temsilcisi Maccabi FOX ile oynayacağı mücadele koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Öte yandan ekibi 'nın temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı ağırlayacağı karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Koronavirüs tehlikesi spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın ülkede 5 bin kişiden fazla kişinin aynı yerde olmasının sakıncalı olduğunu duyurmasının ardından Euroleague'in 27. haftasında bu akşam oynanacak Maccabi FOX - karşılaşmasına seyirci alınmamasına karar verildi.

Maçın bütün biletlerinin tükenmesine rağmen, basketbolseverler mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.

BİR İPTAL DE İSPANYA'DA
THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın ekibi 'nın temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı ağırlayacağı karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanya hükümetinin Kovid-19 yayma riski taşıyan ülkelerden gelen takımların maçlarına taraftar alımını yasaklaması sebebiyle Valencia-AX Armani Exchange Milan karşılaşmasının seyircisiz oynanacağı duyuruldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında oyuncu, teknik heyet, hakem, sağlık ekibi, salon ve yayıncı kuruluş çalışanlarının mümkün olabilecek en az sayıyla mücadelede görev yapacağı belirtildi.

Valencia ile AX Armani Exchange Milan arasındaki karşılaşma, La Fonteta Spor Salonu'nda yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

Macaristan'da ilk koronavirüs tespit edildi MACARİSTAN'DA İLK KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ
Darüşşafaka Tekfen-Segafredo Virtus Bologna maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak DARÜŞŞAFAKA TEKFEN-SEGAFREDO VİRTUS BOLOGNA MAÇI KORONAVİRÜS NEDENİYLE SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Son dakika: İtalya'da koronavirüs alarmı! Tüm okullar ve üniversiteler tatil edildi SON DAKİKA: İTALYA'DA KORONAVİRÜS ALARMI! TÜM OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN