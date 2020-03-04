Son dakika haberi... Anadolu Efes'in bu akşam TSİ 22.15'te deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile oynayacağı mücadele koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Öte yandan İspanya ekibi Valencia'nın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı ağırlayacağı karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Koronavirüs tehlikesi spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın ülkede 5 bin kişiden fazla kişinin aynı yerde olmasının sakıncalı olduğunu duyurmasının ardından THY Euroleague'in 27. haftasında bu akşam oynanacak Maccabi FOX - Anadolu Efes karşılaşmasına seyirci alınmamasına karar verildi.



Maçın bütün biletlerinin tükenmesine rağmen, basketbolseverler mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.



BİR İPTAL DE İSPANYA'DA

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın İspanya ekibi Valencia'nın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı ağırlayacağı karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanya hükümetinin Kovid-19 yayma riski taşıyan ülkelerden gelen takımların maçlarına taraftar alımını yasaklaması sebebiyle Valencia-AX Armani Exchange Milan karşılaşmasının seyircisiz oynanacağı duyuruldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında oyuncu, teknik heyet, hakem, sağlık ekibi, salon ve yayıncı kuruluş çalışanlarının mümkün olabilecek en az sayıyla mücadelede görev yapacağı belirtildi.

Valencia ile AX Armani Exchange Milan arasındaki karşılaşma, La Fonteta Spor Salonu'nda yarın TSİ 23.00'te başlayacak.