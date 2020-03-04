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Darüşşafaka Tekfen-Segafredo Virtus Bologna maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

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Giriş Tarihi: 04.03.2020
ZORLU MAÇ VİRÜS NEDENİYLE SEYİRCİSİZ OYNANACAK!

'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden Basketbol ULEB 'nda ertelenen Tekfen-Segafredo karşılaşması, yarın 'ın başkenti Belgrad'da oynanacak.

Yeşil-siyahlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün Volkswagen Arena'da oynanması gereken ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında ekibinin 'ye girmesi mümkün olmadığı için ertelenen müsabakanın yarın TSİ 20.15'te Stark Arena'da oynanacağı belirtildi.

Açıklamada, kazanan takımın ULEB 'nda çeyrek finale kalacağı, kaybeden ekibin ise eleneceği müsabakanın kararıyla seyircisiz oynanacağı kaydedildi.

Dört takımın yer aldığı Top 16 E Grubu'nda her 2 takımın da 3'er galibiyeti bulunuyor. Grupta Segafredo ikinci, Tekfen ise üçüncü sırada yer alıyor. Maçı kazanan taraf, Partizan NIS'ın ardından adını çeyrek finale yazdıracak.

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