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Crystal Palace, Cenk Tosun'la sözleşmesini feshetti

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Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
CENK TOSUN'UN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİLER!

'da forma giyen milli futbolcu antrenmanda geçirdiği ciddi diz sakatlığı sonucu sezonu kapadı. Cenk Tosun'un sezonu kapamasıyla birlikte İngiliz ekibi Crystal Palace, Cenk Tosun'un sözleşmesini feshetti.

Son dakika haberine göre İngiliz ekibi Everton'ın 'a kiraladığı milli futbolcumuz yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından Crystal Palace yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti.

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