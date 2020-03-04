Crystal Palace, Cenk Tosun'la sözleşmesini feshetti
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
Crystal Palace'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun antrenmanda geçirdiği ciddi diz sakatlığı sonucu sezonu kapadı. Cenk Tosun'un sezonu kapamasıyla birlikte İngiliz ekibi Crystal Palace, Cenk Tosun'un sözleşmesini feshetti.
Son dakika haberine göre İngiliz ekibi Everton'ın Crystal Palace'a kiraladığı milli futbolcumuz Cenk Tosun yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından Crystal Palace yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti.
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