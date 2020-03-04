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Macaristan'da ilk koronavirüs tespit edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2020
O ÜLKEDE DE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Başbakanı Viktor Orban, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkede 2 kişide yapılan yeni tip testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.

'da ilk yeni tip (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkede 2 kişide yapılan testlerin pozitif çıktığını bildirdi.

Virüs tespit edilen 2 kişinin, Macaristan'da eğitim gören İran vatandaşları olduğunu kaydeden Orban, söz konusu kişilerin hastanede tedavi gördükleri bilgisini paylaştı.

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