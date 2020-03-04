04 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: İtalya'da koronavirüs alarmı! Tüm okullar ve üniversiteler tatil edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
O ÜLKEDE KORONAVİRÜS ALARMI! TÜM OKULLAR TATİL EDİLDİ

Son dakika haberine göre 'da tüm okullar ve üniversiteler koronavirüs sebebiyle tatil edildi.

Son dakika haberine göre 'da tüm okullar ve üniversiteler koronavirüs sebebiyle tatil edildi.

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