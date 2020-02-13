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Manchester United'ın yeni transferi Odion Ighalo'da koronavirüs şüphesi!

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Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
YENİ TRANSFERDE KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ!

takımlarından 'ın devre arasında 'den ettiği , koronavirüs taşıma riski nedeniyle antrenmanlara alınmadı.

, devre arası döneminde 'den getirdiği 'dan faydalanamıyor.

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre Odion Ighalo'nun koronavirüs taşıma ihtimali üzerine idman sahasına sokulmadığı belirtildi.

Hastalık şüphesiyle önlem almak isteyen Manchester United yönetiminin hastalığın 14 günlük kuluçka döneminin geçmesini beklediği ve hastalık bulunmaması halinde Nijeryalı forvetin takıma katılacağı kaydediliyor.

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