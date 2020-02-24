Koronavirüs İtalya'yı vurdu! Bir organizasyon daha iptal edildi
Giriş Tarihi: 24.02.2020
Görme engelli 5 sporcunun katılacağı Avrupa Şampiyonası kota elemeleri organizasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. İtalya'ya giden Görme Engelliler Yüzme Milli Takımı kafilesi Türkiye'ye döndü
Görme engelli 5 sporcunun katılacağı Avrupa Şampiyonası kota elemeleri organizasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentinde düzenlenmesi planlanan programın, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştirilemediğini söyledi.
Organizasyon iptal edildiği için İtalya'ya giden Görme Engelliler Yüzme Milli Takımı kafilesi Türkiye'ye döndü.
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