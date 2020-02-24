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Koronavirüs İtalya'yı vurdu! Bir organizasyon daha iptal edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 24.02.2020
KORONAVİRÜS İTALYA'YI VURDU! MİLLİ TAKIM GERİ DÖNDÜ!

Görme engelli 5 sporcunun katılacağı kota elemeleri organizasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. 'ya giden kafilesi 'ye döndü

Görme engelli 5 sporcunun katılacağı kota elemeleri organizasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'nın Lignano Sabbiadoro kentinde düzenlenmesi planlanan programın, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştirilemediğini söyledi.

Organizasyon iptal edildiği için İtalya'ya giden kafilesi Türkiye'ye döndü.

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