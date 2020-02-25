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UEFA'dan Inter-Ludogorets maçına Koronavirüs önlemi

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Giriş Tarihi: 25.02.2020
UEFA'DAN INTER-LUDOGORETS MAÇINA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Tüm dünyayı korkutan salgını, UEFA'yı da harekete geçirdi. UEFA, İtalya ekibi Inter'in Ludogorets ile oynayacağı maç hakkında açıklama yapan UEFA, karşılaşmasının Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağını açıkladı.

UEFA, Avrupa Ligi'nde oynanacak Inter-Ludogorets karşılaşmasının, sebebiyle seyircisiz oynanacağını açıkladı.

UEFA, Avrupa ligi son 32 turunda oynanacak Inter - Ludogorets maçını corona virüs salgını tehlikesi yüzünden seyircisiz yapılacağını açıkladı.

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