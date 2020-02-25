UEFA'dan Inter-Ludogorets maçına Koronavirüs önlemi
Giriş Tarihi: 25.02.2020
Tüm dünyayı korkutan Koronavirüs salgını, UEFA'yı da harekete geçirdi. UEFA, İtalya ekibi Inter'in Ludogorets ile oynayacağı maç hakkında açıklama yapan UEFA, karşılaşmasının Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağını açıkladı.
UEFA, Avrupa Ligi'nde oynanacak Inter-Ludogorets karşılaşmasının, koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanacağını açıkladı.
UEFA, Avrupa ligi son 32 turunda oynanacak Inter - Ludogorets maçını corona virüs salgını tehlikesi yüzünden seyircisiz yapılacağını açıkladı.
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