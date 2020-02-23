Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa etti mi? Yardımcısı açıkladı!

Son dakika: Galatasaray'a karşı 20 yıl sonra Kadıköy'de 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın istifa ettiği iddia edilmişti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında kritik puanları evinde bıraktı. Bu sonuçla ayrıca sarı lacivertlilerin Kadıköy'de Galatasaray karşısındaki 23 maçlık yenilmezlik serisi son bulmuş oldu.

Maç sonrasında Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın istifa ettiği iddia ettiği iddia edilmişti.

Karşılaşmanın bitmesinden 2 saat sonra stattan ayrılan Yanal'ı yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki geçirdi.

Yanal'ın stattan ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Volkan Kazak, karma alanından geçerken basın mensuplarının "Hoca istifa etti mi?" yönündeki sorusu üzerine, istifa haberlerinin doğru olmadığını söyledi.

Fenerbahçe bu sezon Yanal yönetiminde ligde geride kalan 23 haftada 38 puan topladı.