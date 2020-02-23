Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a istifa çağrısı

Fenerbahçe evinde 21 yıl sonra Galatasaray'a yenildi, taraftarlar faturayı Ersun Yanal'a kesti. Sarı lacivertli taraftarlar "Ersun Yanal istifa" tezahüratlarında bulundu.

Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray yenilgisinin ardından "Ersun istifa" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Galatasaray Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönerken, Fenerbahçe'de büyük hüsran yaşandı. Taraftarlar 21 yıl sonra Galatasaray karşısında mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.