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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç ve Ersun Yanal'a büyük tepki! Samandıra'yı bastılar

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Giriş Tarihi: 23.02.2020
FENERBAHÇE TARAFTARI SAMANDIRA'YI BASTI

Son dakika haberi... 'in 23'üncü haftasında 'a 3-1'lik skorla mağlup olan 'de sarı lacivertli taraftarlar Samandıra 'nde başkan  ve   aleyhine tezahüratlarda bulundu. Takım otobüsü tesislere yaklaştığında ise protestolar arttı ve taraftarlar yabancı madde yağdırdı. Tesislerin kapısının önünde takım otobüsüne taş ve şişe gibi sert cisimler yağdıran taraftarlar  gösterdiler.

'in 23'üncü haftasında 'a 3-1'lik skorla mağlup olan 'de sarı lacivertli taraftarlar Samandıra 'nde başkan ve aleyhine tezahüratlarda bulundu.

20 yılı aşkın bir süre sonra gelen Galatasaray mağlubiyeti sonrasında öfkesine hakim olamayan sarı lacivertli taraftarlar, Ali Koç ve Ersun Yanal'ı istifaya davet ederek tepkilerini gösterdiler.

İSTİFAYA DAVET ETTİLER
Stadyum dışındaki tepkilerin yanı sıra Tesisleri'nde tepkiler devam etti. Yaklaşık 200 Fenerbahçe taraftarı Can Bartu Tesislerinde sarı lacivertli kafileyi beklerken ekipleri de tesis çevresinde güvenlik önlemleri aldı. 6 çevik kuvvet otobüsü ve 2 toma ile tesis çevresinde güvenlik önlemleri alınırken sarı lacivertli taraftarlar 'Ali Koç istifa', 'Ararım, sorarım, ararım seni her yerde, ararım ıssız gecelerde Ali Koç nerede', 'Ersun Yanal istifa' sloganları attı.

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TAKIM OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI
Takım otobüsü tesislere yaklaştığında ise protestolar arttı ve taraftarlar yabancı madde yağdırdı. Tesislerin kapısının önünde takım otobüsüne taş ve şişe gibi sert cisimler yağdıran taraftarlar gösterdiler.

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