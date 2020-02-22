Kayserispor - Konyaspor CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılı takım ligde 15 puanla son sırada yer alırken, yeşil-beyazlılar ise 20 puanla 15. sırada bulunuyor. İki takım da alt sıralardan kurtulmak için mücadele ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Kadir Has Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Kritik maçta iki takımın da hedefi 3 puan...
KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
İLK 11'LER
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Situm, Djedje, Campanharo, Mesanovic, Mensah, Henrique, Kravets
İttifak Holding Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Milosevic, Jonsson, Ömer Ali, Shengelia, Hadziahmetovic, Mak
26. RANDEVU
İki ekip, Süper Lig tarihinde 26. kez birbirini yenmek için karşı karşıya geliyor. Kayserispor ile Konyaspor, bugüne kadar Süper Lig'de 25 kez karşılaştı. 9 maç berabere biterken İstikbal Mobilya Kayserispor 7 kez, Konyaspor ise 9 kez kazandı. Bu maçlarda Kayserispor 22 gol atarken Konyaspor ise 28 gol attı. İki takım arasında en farklı galibiyetler 3-0'lık sonuç oldu. Her iki takımın da birbirine karşı 3-0'lık galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki 3 maçta gol sesi çıkmadı. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maçı yeşil beyazlı ekip 2-1 kazanmıştı.
KAYSERİ EVİNDE ÜSTÜN
Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor, Kayseri'de 12 kez karşılaştı. Bu maçlarda 5 kez Kayserispor kazanırken 2 kez Konyaspor kazandı. İki takım arasındaki 5 maç da berabere bitti. Kayserispor sahasında 3 kez 2-1, 1 kez 1-0, 1 kez de 3-0 galip geldi. Geçen sezon Kayseri'de oynanan maçı Konyaspor 0-2'lik sonuçla kazanmıştı. Kayserispor sahasında 16 gol atarken, Konyaspor ise 13 gol attı.
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
*Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanan son sekiz Süper Lig maçı berabere bitmezken; galibiyet sayılarında yeşil beyazlı ekibin 5-3'lük üstünlüğü bulunuyor.
*Geçen sezon Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenen Konyaspor, Süper Lig tarihinde rakibini dış sahada üst üste iki kere mağlup edemedi (1G 4B 5M).
*Süper Lig'de oynadığı son dört maçta beş puan toplayan Kayserispor (1G 2B), daha önceki sekiz karşılaşmanın yedisini kaybetmiş ve sadece üç puan alabilmişti (1G).
*Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçında dört puan toplayan Konyaspor (1G 1B), aynı puanı daha önceki yedi karşılaşmada kazanmıştı (1G 1B 5M).
*2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların ikinci yarılarında en fazla gol yiyen takım Kayserispor (34). Konyaspor ise bu zaman aralığında en az gol sevinci yaşayan ekip konumunda (8).
*Bu sezon evinde oynadığı Süper Lig maçlarında en fazla şuta izin veren takım Kayserispor (171). Dış sahada ise Konyaspor'dan daha az isabetli şut çeken bir ekip yok (29; Göztepe ve Rizespor ile birlikte).
*Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol yiyen iki takım olan Konyaspor ve Kayserispor (dokuzar), aynı zamanda bu şekilde en az gol bulan İki ekip konumunda (Kayserispor; 0 & Konyaspor; 1).
*Süper Lig'in 2019/20 sezonunda Kayserispor formasıyla en fazla gol katkısı yapan isim olan Bernard Mensah (2 gol & 5 asist), takımının iç sahada attığı son beş golün üçüne doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).
*Bu sezon Süper Lig'de Konyaspor formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Farouk Miya (5 gol), çektiği son 15 şutta fileleri bulamadı.
Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig kariyerinde Kayserispor'a konuk olduğu üç karşılaşmayı da gol atamadan kaybetti.
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