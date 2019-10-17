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Ronaldo'dan Merih Demiral'a asker selamı

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Giriş Tarihi: 17.10.2019
RONALDO'DAN MERİH DEMİRAL'A ASKER SELAMI

ile oynanan maçta 'ın golü sonrası asker selamı verdiği için İtalya'da eleştirilen , "Tesislere girdiğimde beni asker selamı vererek karşıladı" dedi.

ile arasındaki milli maçta asker selamı verince 'ta ceza alması gündeme gelen , Portekizli takım arkadaşı 'nun kendisine asker selamı vererek destek olduğunu açıkladı.

Juventus taraftarları siyasi görüşleri nedeniyle Merih Demiral'ın kulüpten gönderilmesi için sosyal medyada kampanya başlatmıştı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Merih Demiral, "Juventus tesislerine gittiğimde Cristiano bana asker selamı vererek karşıladı. Bu hareketi karşısında şok oldum ama gurur duydum. Şimdi İtalyan senatörler ne yapacak çok merak ediyorum" dedi.

UEFA SORUŞTURMA AÇTI

Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk oyuncuların 'nin kuzeyindeki askeri harekata destek mesajı için asker selamı vermesi tarafından soruşturma açılmasına yol açmıştı.

UEFA'dan Fransa maçındaki asker selamına soruşturma |Video UEFA'DAN FRANSA MAÇINDAKİ ASKER SELAMINA SORUŞTURMA |VİDEO

Son dakika: UEFA, Fransa Türkiye maçıyla ilgili soruşturma başlattı! Asker selamı... SON DAKİKA: UEFA, FRANSA TÜRKİYE MAÇIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI! ASKER SELAMI...

BLATTER'E TEPKİ İÇİN ASKER SELAMI VERMİŞTİ

Ronaldo, 'de oynadığı dönemde Sevilla karşısında attığı golden sonra asker selamı vermişti. O dönem Başkanı Blatter, Messi için "Çok hızlı, oynarken sanki dans ediyor", Ronaldo için ise "Kuaföre daha çok para harcıyor. Sahaya bir komutan gibi çıkıyor, yavaş konuşuyor talimatlar veriyor. Neredeyse bir askeri taklit ediyor" demişti. Ronaldo, Blatter'e tepki için asker selamı vermişti.

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