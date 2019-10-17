Ronaldo'dan Merih Demiral'a asker selamı
Fransa ile oynanan maçta Kaan Ayhan'ın golü sonrası asker selamı verdiği için İtalya'da eleştirilen Merih Demiral, "Tesislere girdiğimde Cristiano Ronaldo beni asker selamı vererek karşıladı" dedi.
Türkiye ile Fransa arasındaki milli maçta asker selamı verince Juventus'ta ceza alması gündeme gelen Merih Demiral, Portekizli takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun kendisine asker selamı vererek destek olduğunu açıkladı.
Juventus taraftarları siyasi görüşleri nedeniyle Merih Demiral'ın kulüpten gönderilmesi için sosyal medyada kampanya başlatmıştı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Merih Demiral, "Juventus tesislerine gittiğimde Cristiano bana asker selamı vererek karşıladı. Bu hareketi karşısında şok oldum ama gurur duydum. Şimdi İtalyan senatörler ne yapacak çok merak ediyorum" dedi.
UEFA SORUŞTURMA AÇTI
Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk oyuncuların Suriye'nin kuzeyindeki askeri harekata destek mesajı için asker selamı vermesi UEFA tarafından soruşturma açılmasına yol açmıştı.
BLATTER'E TEPKİ İÇİN ASKER SELAMI VERMİŞTİ
Ronaldo, Real Madrid'de oynadığı dönemde Sevilla karşısında attığı golden sonra asker selamı vermişti. O dönem FIFA Başkanı Blatter, Messi için "Çok hızlı, oynarken sanki dans ediyor", Ronaldo için ise "Kuaföre daha çok para harcıyor. Sahaya bir komutan gibi çıkıyor, yavaş konuşuyor talimatlar veriyor. Neredeyse bir askeri taklit ediyor" demişti. Ronaldo, Blatter'e tepki için asker selamı vermişti.
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