Fenerbahçe'nin 2020 bombası Banega!
Comolli’nin sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Banega’nın menajeriyle görüştüğü ortaya çıktı... Sarı-Lacivertliler, Arjantinli yıldızla devre arasında ön protokol imzalamayı da planlıyor...
Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe yeniden kolları sıvadı. Yönetim yeni sezonun hazırlıklarına başladı.
EMRE'NİN YERİNE İLK ADAY
İlk iş olarak sezon sonunda futbolu bırakacak Emre Belözoğlu'nun yerini doldurmayı düşünen Kanarya'dan Galatasaraylılar'ı kızdıracak bir hamle geldi.
UZUN SÜRE GÖRÜŞMÜŞLERDİ
Yönetim sezon başında Galatasaray'ın uzun süre görüştüğü Ever Banega'yı gözüne kestirdi. Comolli'nin Arjantinli futbolcunun menajeriyle bir araya geldiği de öğrenildi.
ÇOK FAZLA TAKIM ONU İSTİYOR
F.BAHÇE sezon sonunda Sevilla ile sözleşmesi bitecek olan Banega ile devre arası ön protokol yapmayı hedefliyor. Ancak tecrübeli yıldızın taliplerinin çok olması işleri zorlaştırıyor.
İLK HEDEFİ ARJANTİN!
Sevilla Sportif Direktörü Monchi önceki gün yaptığı açıklamada, "Banega kariyerini ülkesi Arjantin'de noktalamak istiyor" ifadesini kullanmıştı.
9 MAÇ OYNADI 3 ASİSTİ VAR
Bu sezon Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Ever Banega gol atamadı. Ancak Arjantinli futbolcu 3 asistle takımına katkı sağladı.
TEKNİK EKİBE GEÇİYOR
Sezon sonunda futbolculuk kariyerine nokta koyacak olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den ayrılmayacak. 39 yaşındaki yıldızın teknik kadroda yer alması ya da profesyonel olarak kulübe hizmete devam etmesi bekleniyor.
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