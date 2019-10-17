Son dakika: Galatasaray'da Falcao ve Lemina Sivasspor maçı kadrosuna alınmadı
Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 8. haftasında evinde Sivasspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Radamel Falcao ve Mario Lemina maç kadrosunda yer almadı.
Süper Lig'in 8. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kamp kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıkladığı kamp kadrosunda Falcao ve Lemina bulunmadı.
Milli takım kamplarından bugün dönen Florin Andone, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli ise kamp kadrosuna dahil edildi.
Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Galatasaray, yaptığı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Koordinasyon ve sürat çalışmasıyla süren antrenmanın, 5'e 2 dar alan oyunu ile sürdüğü aktarıldı. Pas oyununa yönelik taktik çalışma yapılan idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.
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