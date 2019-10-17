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Son dakika: Galatasaray'da Falcao ve Lemina Sivasspor maçı kadrosuna alınmadı

SPOR
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
GALATASARAY'DA FALCAO ŞOKU!

Son dakika haberine göre; 'in 8. haftasında evinde 'u konuk edecek olan 'da sakatlıkları devam eden ve Mario Lemina maç kadrosunda yer almadı.

'in 8. haftasında yarın Demir Grup 'u konuk edecek 'da sakatlıkları bulunan ve Mario Lemina kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıkladığı kamp kadrosunda Falcao ve Lemina bulunmadı.

Milli takım kamplarından bugün dönen Florin Andone, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Galatasaray, yaptığı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Koordinasyon ve sürat çalışmasıyla süren antrenmanın, 5'e 2 dar alan oyunu ile sürdüğü aktarıldı. Pas oyununa yönelik taktik çalışma yapılan idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

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