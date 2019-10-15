Enver Cenk Şahin Medipol Başakşehir'de idmanlara çıkacak
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
Son dakika haberi...Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, eski takımı Medipol Başakşehir'de idmanlara çıkacak.
Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, eski takımı Medipol Başakşehir'de idmanlara çıkacak.
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