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Enver Cenk Şahin Medipol Başakşehir'de idmanlara çıkacak

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Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
KADRO DIŞI KALAN ENVER CENK ŞAHİN'LE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

Son dakika haberi...'na destek verdiği için St. Pauli'de bırakılan , eski takımı 'de idmanlara çıkacak.

'na destek verdiği için St. Pauli'de bırakılan , eski takımı 'de idmanlara çıkacak.

Ayrıntılar geliyor...

St Pauli, Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bıraktı ST PAULİ, ENVER CENK ŞAHİN'İ KADRO DIŞI BIRAKTI
Enver Cenk Şahin bakın nereli çıktı? ENVER CENK ŞAHİN BAKIN NERELİ ÇIKTI?
Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Enver Cenk Şahin Almanları rahatsız etti BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK VEREN ENVER CENK ŞAHİN ALMANLARI RAHATSIZ ETTİ

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